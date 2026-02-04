Morte Gloria De Lazzari, disposti nuovi esami sul corpo della 45enne uccisa a Manchester: cosa sappiamo

La Procura inglese ha disposto nuovi accertamenti autoptici sulla salma di Gloria De Lazzari. La 45enne, originaria di Roncade nel Trevigiano, è stata trovata morta il 19 gennaio nella sua casa a Bolton, città nell’area metropolitana di Manchester.

Gloria De Lazzari, 45 anni.

Vanno avanti a ritmo serrato le indagini sul caso di Gloria De Lazzari, la donna di 45 anni, originaria di Roncade nel Trevigiano, trovata morta il 19 gennaio nella sua casa a Bolton, città nell’area metropolitana di Manchester.

La 45enne viveva da tempo in Inghilterra, dove si era trasferita per trovare lavoro e cambiare vita. Ora, per tentare di fare piena luce sull'accaduto, la Procura inglese ha disposto nuovi accertamenti autoptici sulla salma, come conferma a Fanpage.it il legale della mamma di Gloria, Gabriele Annì.

A lanciare l'allarme dall'Italia era stata proprio la mamma della 45enne, che l'aveva cercata al telefono per tutto il giorno senza tuttavia ottenere risposta. Subito dopo il ritrovamento del corpo la polizia ha arrestato il 33enne James Morton, vicino di casa di Gloria.

L'uomo era stato condannato già a 12 anni di reclusione per aver "strangolato accidentalmente" una 16enne. All'epoca aveva 24 anni ed era stato accusato di omicidio colposo, al momento dell'omicidio di Gloria era in libertà vigilata.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore (ma non confermate dal legale della mamma), le indagini della polizia del distretto di Greater Manchester starebbero valutando l'ipotesi di violenza sessuale prima dell'omicidio. E a questo servirebbero i nuovi accertamenti disposti nelle scorse ore.

Alcuni quotidiani riportano che la 45enne sarebbe stata trovata a terra nel suo appartamento con ecchimosi sul volto, compatibili con un pestaggio violento e con tagli sul corpo che farebbero pensare a sevizie. Resta ancora sconosciuto il movente dell'omicidio di Gloria De Lazzari.

Morton comparirà davanti al giudice il prossimo 13 aprile per dichiararsi colpevole o innocente, come previsto dal diritto britannico. Se si dichiarasse responsabile del delitto potrebbe godere di un sconto che può arrivare fino a un terzo della pena.

Ma se venissero confermate la violenza sessuale e le sevizie, il 33enne potrebbe rischiare l'ergastolo ostativo senza possibilità di scarcerazione. La data di inizio del processo è stata fissata al 20 di luglio.

La difesa, affidata all'avvocato Mohammed Nawaz, ha accettato il cronoprogramma e, a quanto si apprende, senza fare richiesta della libertà su cauzione.