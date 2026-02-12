Morta Maria Franca Ferrero, la presidente onoraria del gruppo della Nutella aveva 87 anni

Maria Franca, nata Fissolo e vedova del patron della Nutella, era stata nominata all’unanimità dall’assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onoraria a vita. È deceduta nella casa di famiglia ad Alba.

È morta all'età di 87 anni Maria Franca Ferrero, vedova del patron della Nutella Michele Ferrero. Maria Franca, nata Fissolo, si è spenta nella casa di famiglia ad Alba, in provincia di Cuneo, da sempre cuore pulsante del gruppo dolciario di famiglia diventato leader con prodotti iconici come la Nutella. Una ulteriore dimostrazione che era sempre rimasta radicata a quei luoghi, dove del resto era nata. Così come era sempre rimasta legata all’azienda, prima gestita dal marito deceduto 11 anni fa e ora dal figlio Giovanni, di cui lei era stata sempre parte fino a essere nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onoraria a vita il 19 dicembre scorso.

Maria Franca Ferrero era nata a Savigliano, sempre nel Cuneese, il 21 gennaio 1939. Come tanti abitanti del territorio, anche lei era entrata a fare parte dell'azienda di Alba da giovane, assunta come traduttrice e interprete nel 1961, dopo aver frequentato il ginnasio e la scuola per interpreti a Milano. All’epoca l’azienda era proprio in fase di trasformazione che l’avrebbe portata ai vertici mondiali del settore come multinazionale.

Leggi anche Arrestata la mamma dalla bimba di 2 anni morta nel lettino a Bordighera: la piccola aveva lividi su tutto il corpo

Poco dopo aveva conosciuto Michele Ferrero, l’inventore della "supercrema" che poi evolverà nella Nutella. Tra i due fu amore a prima vista che li portò al matrimonio già nel 1962. Un anno dopo l'arrivo del primogenito Pietro e poi nel 1964 di Giovanni, che oggi è al vertice del gruppo come unico amministratore delegato di Ferrero che conta su 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi.

Una vita felice con l’arrivo anche di cinque nipoti ma che negli ultimi anni era stata costellata da drammi come la scomparsa prematura di Pietro, morto in Sudafrica nel 2011 a causa di un malore, e la morte del marito nel 2015. Lontana dai riflettori, la vedova Ferrero aveva portato avanti il suo impegno filantropico che le è valso fra l'altro il premio della National Italian American Foundation negli Stati Uniti. Nel 2024 era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della repubblica italiana.