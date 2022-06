Monopoli, speleologa scende in una grotta con amici e precipita per 120 metri: in corso i soccorsi Una speleologa è caduta a una profondità di 120 metri nella grotta Rotolo di Monopoli. Le operazioni di soccorso sono in corso da ieri sera: la donna è stata raggiunta da alcuni medici che l’hanno medicata e imbarellata. La barella sta percorrendo il sentiero per la risalita.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Monopoli

Nella giornata di ieri, domenica 19 giugno, una speleologa di 41 anni è caduta nella grotta Rotolo di Monopoli, nel Barese. La donna si è fatta male a un braccio dopo essere precipitata a una profondità di 120 metri. Le operazioni per portarla in salvo sono ancora in corso: sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Puglia che, insieme ai sanitari del 118, hanno raggiunto la donna per prestarle tutte le cure del caso.

L'esploratrice è stata stabilizzata ed è stata caricata su una barella nella serata di ieri. La donna sta raggiungendo l'uscita della grotta insieme ai soccorritori e ai medici che l'hanno medicata. Questa mattina alcuni tecnici del Soccorso Speleologico della Campania sono giunti sul posto per aiutare nelle operazioni di soccorso. Il percorso di risalita è lungo circa 700 metri e presenta tratti tortuosi e molto stretti che rallentano di molto la progressione della barella.

A coordinare le operazioni anche i Carabinieri della Compagnia di Monopoli, intervenuti sul luogo dell'incidente per offrire tutto il supporto del caso. Al lavoro ci sono più di 40 persone tra tecnici, medici e operatori sanitari. Secondo quanto reso noto, la donna era scesa nella grotta all'alba di ieri con un gruppo di dieci persone per un'attività di pre-esplorazione e per trasportare il materiale e l'attrezzatura utile.

La grotta di Rotolo di Monopoli è la più profonda della Puglia e il gruppo di esploratori aveva già percorso 700 metri di passaggi stretti e tortuosi. Per questo la risalita in barella è particolarmente difficile. Al momento il team di soccorso si troverebbe a circa 90 metri di profondità.

Quando la speleologa è precipitata, il resto del gruppo è risalito per chiedere aiuto e una persona è rimasta accanto a lei fino all'arrivo dei medici che l'hanno stabilizzata e imbarellata.