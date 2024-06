Molestie e maltrattamenti sulla nave Martinengo della Marina: indagati l’ex comandante e 2 sottufficiali

video suggerito

Molestie sessuali e maltrattamenti sulla nave Martinengo della Marina. Secondo la Procura di Taranto, le violenze erano esercitate dall'ex comandante di fregata e da due sottufficiali.

A cura di Gabriella Mazzeo

Fregata Martinengo

Violenza sessuale, insulti, minacce e maltrattamenti. Secondo la Procura di Taranto, sarebbero questi i reati commessi dall'ex comandante di fregata della nave Martinengo della Marina, Roberto Carpinelli, e due sottocapi di prima classe. La Procura di Taranto ha notificato un avviso di conclusione per indagini per i tre dopo che la Procura di Napoli ha indirizzato le indagini per competenza all'autorità giudiziaria pugliese.

Gli abusi sarebbero avvenuti, secondo quanto anticipa il Nuovo Quotidiano di Puglia, durante la missione anti-pirateria nel Golfo Persico Atlanta, tra agosto e dicembre 2021. Gli indagati rispondono anche di reati previsti dal Codice militare come violenza contro una persona di grado inferiore a bordo e minacce o ingiuria ad inferiore.

Il giudice per l'udienza preliminare, quando la Procura chiederà il rinvio a giudizio, deciderà anche per quanto riguarda i reati previsti dal Codice militare. Stando a quanto reso noto, le persone offese sarebbero 13 membri dell'equipaggio. In particolare tre (due ragazze di circa 20 anni e un tarantino di 24) sarebbero state oggetto a bordo della nave di attenzioni indesiderate. I tre avrebbero subito palpeggiamenti e vessazioni psicologiche.

L'ex comandante di fregata è accusato di aver maltrattato quasi quotidianamente i tre membri dell'equipaggio con insulti e battute a sfondo sessuale. Contro di loro in alcuni casi avrebbe anche tirato arance, mele, banane, cubetti di ghiaccio, bustine di maionese o tappi di sughero con lo scopo di farli cadere mentre trasportavano piatti colmi di cibo.

Gli altri due sottocapi accusati, sempre secondo l'accusa, avrebbero invece preso di mira una quarta donna impiegata nella mensa. A lei rivolgevano insulti e frasi ingiuriose. Diverse volte i due l'avrebbero anche molestata sessualmente. Le denunce però ricostruiscono un quadro ancora più ampio, con vessazioni nei confronti di altri militari. Questo, secondo chi indaga, testimonierebbe il clima di soggezione di coloro che rivestivano un grado "inferiore" sulla nave rispetto ai sottocapi e all'ex comandante.