Modena, tragedia in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un’automobile. L’impatto, di una violenza impressionante, ha proiettato il corpo a diversi metri di distanza dal punto dell’urto.

Immagine di repertorio.

Si è conclusa in tragedia la serata di ieri, domenica 28 settembre, sulla tangenziale sud Quasimodo, a Modena. Poco dopo le 22, nel tratto cittadino all'interno dell'anello, un pedone è stato investito da un veicolo in transito all'altezza della motorizzazione civile, perdendo la vita nonostante l'intervento immediato dei soccorritori.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell'incidente con ambulanza e automedica, hanno trovato l'uomo in condizioni disperate. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La polizia locale è intervenuta per regolare la circolazione, fortemente rallentata, e per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo.