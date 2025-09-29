Attualità
Modena, tragedia in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un'automobile. L'impatto, di una violenza impressionante, ha proiettato il corpo a diversi metri di distanza dal punto dell'urto.
A cura di Davide Falcioni
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Si è conclusa in tragedia la serata di ieri, domenica 28 settembre, sulla tangenziale sud Quasimodo, a Modena. Poco dopo le 22, nel tratto cittadino all'interno dell'anello, un pedone è stato investito da un veicolo in transito all'altezza della motorizzazione civile, perdendo la vita nonostante l'intervento immediato dei soccorritori.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un'automobile. L'impatto, di una violenza impressionante, ha proiettato il corpo a diversi metri di distanza dal punto dell'urto.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell'incidente con ambulanza e automedica, hanno trovato l'uomo in condizioni disperate. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La polizia locale è intervenuta per regolare la circolazione, fortemente rallentata, e per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo.

