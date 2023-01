Modena, tragedia in famiglia: un morto impiccato e due feriti dopo una lite La tragedia questa mattina, 17 gennaio, a Soliera dove un uomo, italiano, avrebbe cercato di uccidere i due coniugi, accoltellandoli, prima di togliersi a sua volta la vita.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia familiare nella tarda mattinata di oggi, 17 gennaio, a Soliera, in provincia di Modena.

Un uomo morto impiccato e due persone ferite, dalle prime informazioni marito e moglie, portate all'ospedale di Baggiovara in gravi condizioni. Questo lo scenario che i carabinieri si sono trovati di fronte quando sono intervenuti, in via Marconi, per una lite in famiglia.

Stando alle prime informazioni, l'uomo, un italiano di 68 anni, dopo una violenta lite, ha cercato di uccidere la moglie di 65 anni e il suocero di 85, accoltellandoli, prima di togliersi a sua volta la vita, impiccandosi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 112, per accertare la dinamica i carabinieri della compagnia di Carpi e i militari del Nucleo Investigativo impegnati nei rilievi. I due feriti sono stati trasportati all’Ospedale di Baggiovara in gravi condizioni, ora in terapia intensiva e con prognosi riservata.

IN AGGIORNAMENTO