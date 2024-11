video suggerito

Modena, pedone travolto e ucciso nella nebbia: stava camminando in tangenziale Un uomo di 41 anni è stato investito da un'auto e ucciso mentre percorreva a piedi la tangenziale a Nonantola in mezzo a una fitta nebbia.

A cura di Davide Falcioni

Un dramma si è consumato ieri sera a Nonantola, in provincia di Modena, dove un uomo di 41 anni è stato investito da un'auto e ucciso mentre percorreva a piedi la tangenziale, all'altezza di via Larga. Stando a quanto accertato il 41enne stava camminando sulla strada quando è stato centrato in pieno da una vettura. Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza del 118 di Nonantola, insieme all’automedica di Modena e alla polizia locale dell’Unione del Sorbara: per il 41enne, purtroppo, non c’è stato niente da fare, viste le gravissime ferite riportate dopo l’impatto con l’auto. Sul posto, per il recupero della salma, che è stata portata in medicina legale, sono intervenute le onoranze funebri Pecorari di Nonantola.

Per quanto concerne le cause dell’incidente, a indagare sono gli agenti della polizia locale dell’Unione, gli stessi che ieri sono stati chiamati da un altro automobilista che in quel momento stava percorrendo la tangenziale: di certo la visibilità in tangenziale era molto scarsa, considerato che a quell’ora era già completamente buio e in più al momento dell’incidente c’era anche una nebbia piuttosto fitta. I rilievi della polizia locale dell’Unione sono durati diverse ore, proprio a causa della scarsa visibilità e perché la dinamica di quanto accaduto non era chiara. In particolare, andrà capito perché l’uomo stava camminando su una strada a veloce percorrenza al buio e con una fitta nebbia.