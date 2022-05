Modena, donna sistema un vetro in balcone ma precipita e muore dopo un volo di 10 metri Una donna ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione in via Pagliani. La vittima si chiamava Teresa Jawicka Drota e aveva 60 anni.

A cura di Davide Falcioni

Foto di Modena in Diretta

Tragedia intorno alle 13 di ieri a Modena. Una donna ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione in via Pagliani, nella zona residenziale di Buon Pastore. La vittima si chiama Teresa Jawicka Drota, aveva 60 anni, e stando ai primi rilievi è caduta dal terzo piano dell'edificio finendo il suo tragico volo nel cortile interno. La donna è deceduta sul colpo e tutti i tentativi di soccorrerla si sono rivelati vani. Indaga la polizia: al momento l'ipotesi più probabile è quella di un incidente domestico legato al cedimento della ringhiera in vetro del balcone durante le pulizie. La 60enne viveva nell'appartamento col marito che al momento della tragedia non era in casa. Inutili tutti i tentativi di soccorrere la donna prestata dagli altri inquilini della palazzina.

Esclusa la pista dell'omicidio, resta in piedi quella della tragica fatalità

La polizia dovrà stabilire nei prossimi giorni se la donna stesse pulendo il vetro che fungeva da parapetto in una parte del terrazzo o se lo stesse in qualche modo aggiustando visto che a terra, non lontano dal corpo, è stato ritrovato anche un martello. Al momento non si esclude neppure l'ipotesi del suicidio, anche se tutto al momento lascerebbe pensare a una tragica fatalità. La donna abita nell'appartamento insieme al marito che al momento non era in casa. L'edifico era chiuso dall'interno, di conseguenza si esclude la presenza di altre persone che possano essere state coinvolte nel sinistro. Sul posto per i rilievi la polizia di stato insieme alla Scientifica. Ora il corpo della donna si trova alla Medicina legale di Modena.