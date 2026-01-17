Attualità
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Ministero richiama crocchette per cani Radames: sono vendute nei supermercati Eurospin

Il Ministero della Salute ha richiamato le crocchette per cani Radames da 10 kg, prodotte da Gheda Mangimi e vendute da Eurospin. I consumatori sono invitati a non farle consumare ai propri animali e a restituirle al punto vendita dell’acquisto.
A cura di Biagio Chiariello
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo che riguarda un prodotto destinato all’alimentazione animale, in particolare crocchette per cani commercializzate in confezioni da 10 chilogrammi con il marchio Radames. Il provvedimento, diffuso il 9 gennaio, è scattato dopo controlli ufficiali che hanno rilevato un problema di sicurezza potenzialmente pericoloso per la salute degli animali.

Il prodotto interessato è stato realizzato da Gheda Mangimi S.r.l. ed è stato distribuito attraverso la rete di vendita Eurospin. Il lotto di produzione è il 5286.Le verifiche hanno evidenziato la presenza di aflatossina B1 in quantità superiori ai limiti consentiti dalla normativa, una contaminazione di tipo chimico che può avere effetti seri se l’alimento viene somministrato per un periodo prolungato.

Le aflatossine sono sostanze tossiche prodotte da alcune muffe e rappresentano un rischio noto nella filiera dei mangimi. Proprio per questo, la loro presenza è regolata da soglie molto rigide. Il superamento di questi limiti ha reso necessario il richiamo immediato del prodotto dal mercato e la comunicazione ai consumatori.

Il Ministero invita i proprietari di cani che abbiano acquistato le crocchette Radames da 10 kg a non utilizzarle e a restituirle al punto vendita, dove è possibile ottenere il rimborso o la sostituzione. L’indicazione è chiara e prudenziale, anche in assenza di segnalazioni dirette di effetti avversi sugli animali.

Tra gli ultimissimi richiami alimentari pubblicati sul sito del Ministero della Salute, ricordiamo quello di ieri relativo ad un lotto di Minestrone Selex per rischio chimico, mentre nei giorni scorsi è toccato a tre lotti di Latte BF 2 UHT della linea Granarolo Bimbi per possibile contaminazione microbiologica e i vari lotti di mozzarella di bufala DOP prodotti da "La Contadina Soc. Coop. A R. L." per una quantità superiore al limite consentito di aflatossina M1.

Attualità
