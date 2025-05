video suggerito

Minaccia la madre: "Se non mi dai i soldi ti brucio casa", lei ha solo 15 euro. Arrestato a Catania Un uomo ha minacciato di dare fuoco alla casa della madre di 79 anni per avere soldi. La donna, terrorizzata, ha potuto dargli solo 15 euro. La Polizia di Catania è intervenuta, denunciando il 43enne per maltrattamenti, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Biagio Chiariello

Per diversi minuti, un uomo a Catania ha terrorizzato la madre di 79 anni, insistendo ossessivamente per ottenere del denaro. Di fronte al rifiuto della donna, l’uomo l’ha minacciata con un coltello, avvertendola che, in caso di mancata consegna immediata della somma richiesta, avrebbe dato fuoco alla sua abitazione.

L’incubo della donna si è concluso grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato di Catania, allertati da un’altra figlia, contattata telefonicamente dall’anziana in cerca di aiuto. In pochi minuti, i poliziotti del Commissariato di Adrano sono giunti sul posto, trovando la vittima ancora scossa per l’aggressività del figlio.

Dopo averla rassicurata, gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza, fondamentale per ricostruire quanto accaduto. Secondo la donna, alla vista del figlio, temendo un’aggressione, si era barricata all’interno dell’appartamento.

L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a urlare e a chiedere insistentemente soldi, arrivando a minacciare di incendiare l’edificio e di farle del male, brandendo un coltello a serramanico.

Le indagini hanno rivelato che non si tratta di un episodio isolato: l’uomo avrebbe già in passato vessato la madre e altri familiari con continue richieste di denaro, spesso ottenendo quanto chiesto. Negli ultimi mesi, le sue pretese si sono intensificate e aggravate, soprattutto dopo la separazione dalla moglie.

Le testimonianze descrivono un quadro familiare complesso, con un uomo disoccupato e dedito all’abuso di alcol, acquistato probabilmente con i soldi estorti ai parenti.

Anche nell’ultima occasione, nonostante le minacce, la madre ha ceduto, consegnandogli 15 euro fatti passare sotto la porta. Solo allora l’uomo si è allontanato, tornando nella sua abitazione adiacente.

I poliziotti lo hanno trovato visibilmente ubriaco nell’appartamento, dove è stato recuperato il coltello usato per le minacce. Il 43enne è stato portato in commissariato, identificato e denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.