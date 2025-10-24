Miele Ambrosoli richiamo dal commercio per rischio chimico: maxi ritiro annunciato dal Ministero

Il maxi richiamo di confezioni di Miele Ambrosoli è stato annunciato oggi dal Ministero della salute per un possibile rischio chimico per i consumatori. Nove gli avvisi di richiamo che riguardano diverse confezioni e lotti.

Un maxi richiamo di confezioni di Miele Ambrosoli è stato annunciato oggi dal Ministero della salute per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di residuo antimicrobico nel prodotto. Sono ben nove gli avvisi di richiamo di Miele Ambrosoli datati 23 ottobre e pubblicati oggi sul portale del ministero dedicato agli avvisi e ai ritiri precauzionali dal commercio disposti in autotutela da parte degli operatori.

Nel dettaglio si tratta di diverse confezioni e lotti a base di miele, tutti prodotti e confezionati dalla ditta G.B. AMBROSOLI SpA nel proprio stabilimento di Uggiate con Ronago, in provincia di Como. Interessati dal richiamo sono il "Mielness mielprotein al cioccolato", il "Miele di fiori in vaso", il "Miele confezione easy", il "Bicchiere miele di fiori" e il "Miele confezione pack sport". Diversi i lotti interessati dal ritiro dal commercio, ecco l'elenco completo:

Mielness mielprotein al cioccolato venduto in confezioni da 220 grammi con lotto D0226 e termine minimo di conservazione o data di scadenza fissata al 28-02-2027

Mielness mielprotein al cioccolato venduto in confezioni da 200 grammi con lotti D0306 – D0307 – D0310 e termine minimo di conservazione 31-03-2028

Miele di fiori Vaso venduto in confezioni da 250 grammi con lotti D0305 – D0306 -D0307 – D0310 e termine minimo di conservazione 31-03-2028

Miele di fiori Vaso venduto in confezioni da 600 grammi con lotto D0227 e termine minimo di conservazione 29-02-2028

Miele di fiori Vaso venduto in confezioni da 500 grammi con lotti D0228 – D0303 – D0304 e termine minimo di conservazione 29/02/2028 – 31/03/2028 – 31/03/2028

Miele di fiori venduto in confezioni da 220 grammi con lotti D0306 – D0307 – D0310 e termine minimo di conservazione 31-03-2028

Miele confezione easy venduto in confezioni da 360 grammi con lotto D0226 e termine minimo di conservazione 10-03-2028

Bicchiere miele di fiori venduto in confezioni da 175 grammi con lotti D0311 – D0312 – D0313 e termine minimo di conservazione 10-03-2028

Miele confezione pack sport venduto in confezioni da 100 grammi con lotti 26/02/2028 – 03/03/2028 – 04/03/2028 – 10/03/2028 che corrispondono al termine minimo di conservazione

I prodotti interessati dal richiamo sono stati già ritirati dagli scaffali dei negozi ma per chi avesse già acquistato le confezioni di Miele Ambrosoli con lotti sopra indicati si raccomanda di non consumare l'alimento e di consegnarlo al punto vendita di acquisto.