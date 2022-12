Michele Cilli, a quasi un anno dalla scomparsa disposta la perizia su un paio di occhiali Il Gup del tribunale di Trani Ivan Barlafante ha disposto una perizia su un paio di occhiali ritrovati in zona Fiumara a Barletta e ritenuti dagli inquirenti di Michele Cilli, il 24enne di Barletta che sarebbe stato ucciso quasi un anno fa ma di cui non si trova il cadavere.

Procedono le indagini sulla scomparsa di Michele Cilli, il 24enne di Barletta di cui si sono perse le tracce circa un anno fa e che secondo gli inquirenti sarebbe stato ucciso, ma di cui non è stato ancora trovato il cadavere.

Il Gup del tribunale di Trani Ivan Barlafante ha disposto una perizia su un paio di occhiali ritrovati in zona Fiumara a Barletta e ritenuti dagli inquirenti di Cilli. Il perito dovrà accertare se gli occhiali in questione sono della stessa montatura e le lenti della stessa gradazione di quelli in uso al 24enne.

Sugli occhiali del giovane era già stato disposto il rilievo del Dna, ma la prova risulta tra gli atti dichiarati "tardivi e inutilizzabili" dal giudice, perché fanno parte delle indagini suppletive svolte dalla procura di Trani dopo la richiesta di rito abbreviato presentata dai legali degli imputati Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, accusati rispettivamente di omicidio volontario e concorso in soppressione di cadavere il secondo. Il movente di questo cruento non omicidio non è mai stato chiarito.

Il 16 gennaio è in programma intanto nuova udienza per il giuramento del perito nominato dal gup. L’udienza di discussione invece dovrebbe essere calendarizzata tra il 30 gennaio ed il 5 febbraio. Nel frattempo proseguono le ricerche di Michele Cilli, il cui corpo non è ancora stato ritrovato ad 11 mesi dalla sua scomparsa. Il team del criminologo Gianni Spoletti ha continuato a setacciare la periferia ovest della città, in contrada Cavaliere.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti nelle lunghe indagini che hanno poi portato all'arresto di Sarcina e Borraccino, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio di quest'anno Michele Cilli sarebbe stato sequestrato, ucciso e il suo corpo fatto poi sparire.