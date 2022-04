Michela, l’ex insegnante che a 102 anni ha realizzato il suo sogno: tornare in classe per un giorno Nonna Michela ha 102 anni e aveva un sogno: poter tornare a insegnare per un giorno. Ieri è stato realizzato. L’anziana è stata ospite dell’istituto Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

Fonte: Nonni Felici 4.0 (Facebook)

Michela Ponte ha 102 anni ed un'ospite della casa di riposo "Nonni Felici 4.0" che si trova nel Nisseno. Con un passato da insegnante di lettere, Nonna Michela aveva un sogno: poter tornare in classe almeno per un giorno. E così i responsabili della struttura, si sono impegnati a realizzarlo: nella giornata di ieri, martedì 12 aprile, la centenaria è stata ospite dell'istituto Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

Il sogno di Nonna Michela

La donna pochi giorni fa è guarita dal Covid ed ha espresso questo desiderio. Una richiesta che è stata accolta nell'ambito di un progetto realizzato dalla responsabile della struttura, Rossana Amico, che consentirà agli ospiti di poter realizzare un proprio sogno per un giorno. A ospitarla, con enorme entusiasmo, c'erano i ragazzi e le ragazze della prima G: "Spinta su una sedia a rotelle offerta dal tempo, Nonna Michela varca la soglia di un’aula illuminata, popolata da diciassette teste nel pieno della vita. Ha centodue anni e la commozione negli occhi", scrive la casa di riposo sul suo profilo Facebook.

Il momento dell'appello e la risposta dei ragazzi

L'anziana ha potuto fare l'appello e i ragazzi, a uno a uno, si sono alzati confermando così la loro presenza: "È importante vedere come essi rappresentino non solo un riferimento, ma anche una chiara affermazione di quanto la scuola e lo studio siano fondamentali nella vita", ha detto la preside Bernardina Ginevra. L'evento è stato curato dall'insegnante Marzia Palmeri. L'istituto inoltre, come raccontato dalla casa di riposo, ha inoltre donato una somma di denaro per gli ospiti ucraini a La Casa di Josè.