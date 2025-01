“Mi sono sentita male in autogrill e Flixbus stava partendo senza di me: grazie al ragazzo che l’ha fermato”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

"Sono partita con il Flixbus da Taranto per andare a Modena, dove vado frequentemente per controlli medici. All'andata è andato tutto bene, al ritorno invece, durante la pausa in autogrill, mi sono sentita male e ho rischiato che il pullman mi lasciasse lì".

A parlare è la signora Antonella, 60 anni, che ha contattato Fanpage.it per raccontare la sua esperienza con il Flixbus. Come ha spiegato lei stessa, se non fosse stato per uno sconosciuto che l'ha aiutata, si sarebbe potuta trasformare in un incubo.

Come racconta la donna, i fatti risalirebbero a qualche anno fa. "Prima di ripartire, mi sono sentita male e sono andata in ospedale. Il dottore mi aveva anche consigliato il ricovero per anemia bassa ma io gli avevo risposto che avrei provveduto a Taranto. Alla prima fermata del pullman sono scesa per andare in bagno ma, mentre stavo per tornare al pullman, ho avuto un calo di ferro", ricorda.

"Mi si era totalmente annebbiata la vista, mi sono aggrappata al corrimano delle scale dell'autogrill e all'improvviso, alzando gli occhi, ho visto il pullman che ripartiva, con i miei bagagli dentro".

A quel punto, fortunatamente, un altro passeggero si è accorto dell'assenza della signora e ha detto all'autista di fermare il mezzo: "Era un ragazzo e, grazie a Dio, si è preso il fastidio di venirmi a recuperare", spiega Antonella.

"Se non fosse stato per lui, sarei rimasta lì, sola, senza bagagli e senza sapere come fare. Ero in un autogrill di sera. È vero che i prezzi sono molto bassi e convenienti ma il regolamento va cambiato, 15/20 minuti di sosta non bastano. – aggiunge – Perché negli autogrill si fermano più mezzi e spesso si trova la fila ai bagni".

Come osserva ancora la signora Antonella, "se fossi stata bene, sarebbe stato diverso. Ma partire con i miei bagagli…mi sarebbe potuta accadere qualsiasi cosa! Bisogna prestare attenzione a ciò che succede, il pullman non porta sacchi di farina, ma persone".

La nostra lettrice ha detto di aver fatto una segnalazione a Flixbus dopo l'accaduto. "Ma l'azienda non ha fatto nulla. – conclude – Non volevo ricevere un rimborso, ma almeno delle scuse o almeno sapere che avrebbero fatto delle verifiche in merito. Invece, assolutamente nulla".