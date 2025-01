video suggerito

"Lasciati a piedi all'1 di notte da Flixbus, il pullman ha saltato la fermata e ho speso 295 euro di taxi" Filippo, 59 anni, è un passeggero Flixbus che ha contattato Fanpage.it per raccontare la sua esperienza. Nell'estate del 2023, insieme a sua moglie, è andato a Reggio Emilia per assistere a un concerto. Ma, al termine dell'evento, finito in piena notte, il bus che aveva prenotato non si è fermato: "Ho speso 295 euro di taxi, non potevamo rimanere in mezzo alla strada".

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

"Nel 2023 io e mia moglie siamo andati a vedere un concerto a Reggio Emilia, alloggiavamo a Bologna. All'andata siamo andati con il treno, ma per il ritorno abbiamo prenotato un Flixbus per l'1.5 di notte. Intorno alle 00.00 è finito il concerto, siamo andati alla fermata, ma il nostro pullman ha tirato dritto".

A parlare è Filippo, 59 anni, un passeggero Flixbus che ha contattato Fanpage.it per raccontare la sua esperienza. Nell'estate del 2023, insieme a sua moglie, è andato a Reggio Emilia per assistere a un concerto. Ma, al termine dell'evento, finito in piena notte, il Flixbus che aveva prenotato non si è fermato per far salire i passeggeri.

"Altre persone che si erano affidate a linee diverse di bus privati che sono passati e si sono fermati per farli salire. Non potevano caricare anche noi perché erano stracolmi", aggiunge Filippo.

"Con noi c'era un'altra quindicina di passeggeri, i più giovani hanno seguito il percorso del pullman e hanno visto che non ha proprio effettuato la fermata. Eravamo accanto alla stazione dei treni ma il primo per Bologna sarebbe partito alle 4 del mattino. Era notte e pioveva".

"C'era una pattuglia della polizia, abbiamo chiesto aiuto agli agenti ma ci hanno detto che non potevano fare nulla" – spiega ancora – A quel punto ho provato a cercare un taxi e ne ho trovato uno dopo circa un'ora e mezza. Ho speso 295 euro per tornare a Bologna perché non potevamo rimanere in mezzo alla strada in quelle condizioni", ricorda il 59enne.

La mattina dopo Filippo ha contattato Flixbus per ottenere un chiarimento: "Mi hanno detto che mi avrebbero rimborsato le spese sostenute. Ma, dopo svariate telefonate, mi hanno comunicato che potevano ridarmi solo il costo dei biglietti, 14 euro".

Sul motivo della mancata fermata, invece, Filippo non ha ricevuto alcuna spiegazione: "Non mi è stata data nessuna spiegazione ed è stata una pessima esperienza da tutti i punti di vista".