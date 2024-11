video suggerito

"Mi sono persa": donna cammina col cane nei pressi dei binari, investita e uccisa dal treno Il dramma ad Aidomaggiore, in provincia di Oristano. Alcuni familiari hanno riferito di una telefonata in cui la donna diceva di essersi persa. Il treno l'ha colpita scaraventandola violentemente in una cunetta dove è stata trovata senza vita vicino al cane.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in Sardegna dove una donna di 50 anni, Marilena Porcu, è stata investita e uccisa da un treno in transito nel territorio del comune di Aidomaggiore, in provincia di Oristano. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava passeggiando col suo cane nei pressi dei binari quando è sopraggiunto un convoglio regionale che l‘ha investita insieme all’animale domestico. Per la 50enne e il suo cane purtroppo inutile l’intervento dei soccorsi medici giunti sul posto.

L’allarme, lanciato dallo stesso macchinista del treno che viaggiava in direzione Cagliari sulla tratta tra Abbasanta e Borore, è scattato intorno alle 21 di ieri sera, lunedì 4 novembre. Sul posto, al km 136 della tratta ferroviaria, sono intervenuti vigili del fuoco e operatori del 118 ma hanno solo potuto accertare il decesso della vittima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e poi la polizia ferroviaria a cui spetterà ora il compito di ricostruire la tragedia. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che la donna stesse camminando costeggiando la linea ferroviaria con il cane al guinzaglio quando il treno l’ha colpita scaraventandola violentemente in una cunetta dove è stata trovata senza vita vicino al cane.

Sono in corso di accertamento i motivi per cui la donna si trovasse in mezzo alla ferrovia ma una prima ipotesi è che si fosse persa passeggiando in campagna e abbia cercato di ritrovare la strada seguendo i binari anche se non è escluso che stesse rincorrendo il cane. Secondo l’unione Sarda, alcuni familiari infatti avrebbero riferito di una telefonata in cui la donna diceva di essersi persa.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, la tratta ferroviaria è rimasta chiusa e i passeggeri del treno sono rimasti fermi per oltre due ore. I Vigili del Fuoco di Oristano, intervenuti sul posto, hanno provveduto a trasportare i passeggeri alla più vicina stazione.