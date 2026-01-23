“Mi indichi un tabacchi aperto?”: 42enne si fa accompagnare dalla 14enne e la palpeggia nelle parti intime

Si sarebbe avvicinato a una ragazzina con la scusa di chiedere indicazioni su un tabacchino dove acquistare le sigarette. L' uomo di 42 anni si è poi fatto accompagnare dalla vittima 14enne e approfittando della lontananza dei coetanei, l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime. I fatti ai danni dell'adolescente si sono verificati la notte del 23 maggio 2023. La ragazzina di Fabriano, nella serata di quasi 3 anni fa si trovava nei pressi della stazione cittadina per prendere il treno insieme ad alcuni amici dopo una serata trascorsa al cinema.

La ragazzina è stata avvicinata dal 42enne, ora sotto processo ad Ancona per violenza sessuale aggravata, e per dargli indicazioni, si sarebbe allontanata un attimo dagli amici. Una volta rimasta sola con il 42enne, è stata molestata: la 14enne è fortunatamente riuscita a fuggire per raggiungere gli amici e l'uomo l'avrebbe inseguita, fino a tentare di scavalcare la porta di un bagno pubblico dove la vittima si era nascosta con gli altri minorenni, spaventati da quanto stava accadendo.

In questi giorni, la vittima che ha poi denunciato, ha raccontato quegli attimi in tribunale. In aula è stato sentito anche un carabiniere che ha preso parte alle indagini e che ha mostrato alcuni fermi immagine tratti dalle telecamere di videosorveglianza.

Il 42enne ha respinto le accuse mosse dalla 14enne, sostenendo che quella notte si trovasse alla stazione di Fabriano per prendere un treno per tornare a casa. Il racconto fornito dalla 14enne è stato confermato anche dagli amici dell'epoca, che hanno ricordato gli attimi del 23 maggio nella stazione di Fabriano. I due amichetti della vittima avevano infatti cercato di soccorrerla quando quest'ultima è sfuggita al 42enne per correre verso la stazione e mettersi in salvo. Il gruppo si sarebbe nascosto nel bagno pubblico sull'onda della paura provocata da quanto stava succedendo.