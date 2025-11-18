“Mi ha chiuso nel bus e tentato di abbassarmi i pantaloni”: autista indagato per violenza su guida turistica

I fatti contestati mentre l’uomo e la giovane erano impegnati nei rispetti ruoli in una visita turistica con un gruppo di viaggiatori ad Alghero. Per il 49enne la Procura di Sassari ha chiesto il processo per violenza sessuale.

La Procura di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio e il processo per un autista di pullman di 49 anni con la pesante accusa di violenza sessuale ai danni di una guida turistica di 25 anni che sarebbe stata chiusa nel mezzo e palpeggiata dall’uomo durante un tour ad Alghero. Per il 49enne si attende ora la decisione del Gup che dovrà confermare o rigettare la richiesta di processo avanzata dai pm dopo le indagini.

I fatti contestati risalgono all’estate dello scorso anno mentre l’uomo e la giovane erano impegnati nei rispetti ruoli in una visita turistica con un gruppo di viaggiatori su un bus noleggiato dall’agenzia turistica per cui lavorava la donna. Stando al racconto della vittima, dopo aver fatto scendere la comitiva in centro, l’autista avrebbe detto di doversi spostare in altra zona perché c’era il divieto di sosta.

A questo punto sarebbe avvenuto qualcosa di molto strano, invece di spostarsi in un altro luogo vicino, avrebbe percorso un lungo tragitto fino a raggiungere la zona industriale con a bordo solo la guida turistica, parcheggiando in un luogo isolato. Stando sempre alla denuncia della 25enne, qui avrebbe bloccato le portiere del pullman e approfittando dell’assenza di altre persone, l’avrebbe aggredita sessualmente.

Nel mezzo si sarebbe consumata una vera e propria violenza sessuale. La donna sarebbe stata immobilizzata tra i sedili, palpeggiata nelle parti intime e apostrofata con frasi oscene. Infine l’uomo avrebbe anche tentato di abbassarle i pantaloni e baciarla con forza prima che lei si divincolasse riuscendo a fuggire. L’immediata denuncia alle forze dell’ordine per l’episodio ha fatto scattare l’inchiesta per violenza sessuale e la richiesta di rinvio a giudizio per il 49enne. L’uomo nei prossimi giorni dovrà presentarsi davanti al giudice per l’udienza preliminare per il procedimento nel quale la giovane si è costituita parte civile.