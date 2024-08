video suggerito

Meteo, weekend con afa e caldo africano: 8 bollini rossi e picchi di 40° sull'Italia Il weekend prima di Ferragosto vedrà un ulteriore aumento del caldo sull'Italia, con temperature massime che non faticheranno a raggiungere i 40 gradi in città come Ferrara, Terni e Firenze. Gran caldo anche a Roma e in tutto il Sud.

A cura di Redazione Meteo

L’ultimo weekend prima di Ferragosto sarà bollente, probabilmente il più caldo dell’anno. Secondo gli esperti meteo, è atteso il picco del caldo con cieli sgombri da nubi nel fine settimana e anche lunedì 12 agosto. Tornano anche i bollini rossi per le ondate di calore diffusi dal ministero della Salute. Per oggi, venerdì 9 agosto, sono otto, quasi tutti nel Centro-Sud: livello massimo di rischio a Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma.

Dove farà più caldo oggi: 8 bollini rossi e 6 arancioni, le città coinvolte

Otto bollini rossi per le ondate di calore oggi, venerdì 9 agosto, e anche 6 bollini arancioni. Secondo il monitoraggio del ministero della Salute avremo livello 3 di rischio (che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche) per Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma. Livello 2 di rischio, ovvero bollino arancione per le ondate di calore, a Bolzano, Firenze, Genova, Napoli Verona e Viterbo. Sabato i bollini rossi saranno 9 mentre quelli arancioni saranno 11.

Le previsioni meteo del weekend: farà sempre più caldo

A partire da oggi, secondo gli esperti meteo, il termometro salirà ancora: si toccheranno i 40°C a Ferrara, Firenze, Forlì, Terni e valori simili, molto diffusi, su gran parte del Sud e sulle Isole Maggiori. Anche al Centro-Sud farà molto caldo: attesi valori tra i 34 e i 37 gradi a Roma fino a dopo Ferragosto, al Sud i valori continueranno a salire nei prossimi giorni. Discorso diverso per il Nord, dove potremmo assistere ad un cedimento dell'anticiclone intorno a Ferragosto.