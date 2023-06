Meteo, nel weekend arriva una nuova perturbazione: l’elenco delle regioni a rischio temporali Che tempo farà nel weekend? L’arrivo di una nuova perturbazione porterà pioggia e temporali su gran parte del Centro Nord tra oggi, sabato 3, e domani, domenica 4 giugno. Il maltempo continuerà anche ad inizio della prossima settimana.

A cura di Redazione Meteo

Ancora maltempo e pioggia su una buona parte dell'Italia: secondo le previsioni meteo, arriveranno temporali tra oggi, sabato 3 giugno, e domani, domenica 4 giugno, su gran parte delle regioni del Nord e del Centro, con qualche rovescio anche al Sud che rovinerà i piani per il weekend, complice il passaggio di una nuova perturbazione dalla Francia.

Dove pioverà nel weekend in Italia

Il maltempo comincerà già oggi, sabato 3 giugno, tanto è vero che su alcuni territori di 12 Regioni è stata proclamata dalla Protezione civile allerta gialla per rischio temporali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

Pioggia è prevista sugli Appennini e nel pomeriggio arriverà anche sul Piemonte. Sui territori del Centro i temporali arriveranno a partire dal pomeriggio, in particolare sulla dorsale appenninica e sulle zone interne della Sardegna, mentre rovesci più leggeri bagneranno le coste del Lazio. Sole invece ci sarà su Puglia e Sicilia dove le temperature raggiungeranno anche i 25 gradi.

Domani, domenica 4 giugno, invece, ancora pioggia su Nordovest, sui rilievi abruzzesi e in Sardegna. Sarà invece più soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'instabilità si farà più accentuata su tutto il Nord e sul Centro, anche se non mancherà nelle ore pomeridiane pure su Basilicata, Puglia e Sicilia.

Il maltempo non finirà all'inizio della prossima settimana

Il maltempo continuerà anche all'inizio della prossima settimana, quando, soprattutto al Nord, potrebbero venirsi a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, in grado di scatenare forti colpi di vento e grandinate, ma soltanto durante i pomeriggi e per poche ore. A causarle sarà l'incontro tra i primi caldi e l'ingresso di spifferi d'aria in quota più freschi. Come aveva confermato il colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, per l'arrivo dell'estate dovremo aspettare ancora qualche settimana.