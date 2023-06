Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 3 giugno: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani 3 giugno un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna e un’allerta gialla su un totale di 12 regioni per rischio temporali, idrogeologico e idraulico.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per la giornata di domani, sabato 3 giugno, è previsto tempo variabile su quasi tutta l'Italia. Secondo le previsioni meteo si tratterà di una giornata instabile, soprattutto nel pomeriggio e nelle ore serali, quando sono previsti rovesci e temporali con grandine sulle alte pianure e Prealpi. Le temperature continuano ad essere distanti dal caldo estivo col sole battente, ma resteranno gradevoli su tutta la Penisola.

La Protezione Civile ha disposto nuove allerte meteo per rischio idraulico e idrogeologico. Secondo il bollettino di criticità, infatti, è prevista allerta arancione sui settori dell'Emilia Romagna, recentemente devastata dall'alluvione, per rischio idraulico e idrogeologico. Su altre 12 regioni, invece, permane un'allerta meteo gialla per rischio temporali, idrogeologico e idraulico.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna

Per la giornata di domani, sabato 3 giugno 2023, l'Emilia Romagna farà i conti con l'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile sul suo sito ufficiale per rischio idraulico e rischio idrogeologico. Sul territorio non sono fortunatamente previste ulteriori piogge, ma sono state diramante allerte meteo su diversi settori della regione:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, il dipartimento di Protezione Civile ha inoltre diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su 12 regioni. L'elenco delle zone a rischio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Umbria : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale : Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Meteo, le previsioni per domani 3 giugno

La giornata di domani, sabato 3 giugno 2023, sarà all'insegna del tempo variabile. La situazione meteorologica (come quella prevista per la prima settimana di giugno 2023) sarà molto movimentata con un'estate che fa fatica a decollare. Nel pomeriggio e nelle ore serali di questo sabato di ponte, dopo la Festa della Repubblica del 2 giugno, potrebbero svilupparsi nuovi rovesci e temporali forti con grandine, soprattutto su alte pianure e Prealpi.

Le temperature, nonostante il rischio temporali, resteranno gradevoli anche se distanti dal caldo estivo che vede il sole battente sul Paese. I valori saranno compresi tra i 18 e i 25 gradi al Nord, tra 19 e 26 gradi al Centro e tra i 20 e i 28 gradi al Sud.