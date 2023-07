Meteo, in arrivo la “tempesta di caldo”. L’allarme di Greta Thunberg: “Afa record in tutto il mondo” In tutto il mondo è scoppiata l’emergenza afa. Se in Italia è in arrivo “l’hot storm” con l’anticiclone Caronte che farà superare tutti i record di temperature, anche nel resto d’Europa e negli Usa è allarme. Greta Thunberg: “Abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati”.

A cura di Ida Artiaco

Dopo le temperature record raggiunte in tutto il mondo alla fine della scorsa settimana, Italia inclusa, i meteorologi avvertono che una nuova ondata di caldo sta per arrivare, con il termometro che nel nostro Paese potrebbe raggiungere i 48 gradi centigradi.

In Italia inizia "l'hot storm": cos'è e quanto dura

In Italia dopo l'anticiclone Cerbero arriva Caronte, che porterà sulla Penisola quella che gli esperti chiamano "hot storm" o tempesta di caldo, che giorno dopo giorno farà arrivare le temperature a toccare nuovi record.

Non è un caso che il New York Times abbia definito Roma come una città infernale, dato il caldo rovente che in questi giorni sta mettendo a dura prova i turisti, mentre la Cnn ha scritto che "gli scienziati del clima dell'Agenzia spaziale europea (ESA) affermano che le temperature potrebbero raggiungere i 48°C [118,4°F] sulle isole della Sicilia e della Sardegna, potenzialmente le temperature più calde mai registrate in Europa".

Per domani, lunedì 17 luglio, nella Capitale si prevedono 41 gradi all'ombra e 43 gradi, 44 gradi invece a Foggia, Agrigento e Oristano, 45 di Siracusa e 39-40 di Firenze.

Cosa succede nel resto d'Europa e negli Usa

Anche se a fare notizia sui giornali esteri è soprattutto il caldo in Italia, anche nel resto d'Europa si boccheggia. In Grecia, ad esempio, l’Acropoli di Atene ha deciso di chiudere i battenti nelle ore centrali della giornata per evitare che qualcuno possa avere malori o addirittura perdere la vita.

Temperature tropicali anche a Monaco e in Baviera, in Germania, dove per domenica sono attesi fino a 38 gradi, ma le autorità locali raccomandano ai cittadini di evitare di trovare refrigerio con un bagno nel fiume Isar, parlando di rischi considerevoli di rimanere incastrati negli alberi o in altri detriti caduti dopo la tempesta di mercoledì notte.

Anche negli Usa non va meglio: un terzo dei cittadini, per un totale di 113 milioni di persone, si trova in un’area per la quale è stata diramata l’allerta meteo. Si tratta del territorio che va dalla Florida alla California e fino allo stato di Washington. Il National Weather Service (NWS) ha esortato le persone a non sottovalutare i rischi per la propria vita. Record storico a Phoenix, in Arizona, dove sono stati raggiunti i 48 gradi centigradi.

Anche Greta Thunberg lancia l'allarme caldo

Sull'ondata di caldo record degli ultimi giorni è intervenuta anche Greta Thunberg. Su Twitter l'attivista svedese scrive: "Attualmente stiamo rompendo i record di caldo in tutto il mondo. La scorsa settimana abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati, per molti giorni di seguito. Stiamo anche registrando temperature record sul livello del mare e livelli record di ghiaccio. È un'emergenza".

Al post ha allegato una foto una foto in cui la si vede tenere in mano un cartello sul quale si legge "Azione per il clima adesso".