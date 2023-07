Quali saranno i giorni più caldi della prossima settimana Settimana da caldo record sull’Italia, con temperature che supereranno facilmente i 40 gradi: secondo le previsioni meteo, l’alta pressione dell’anticiclone nord-africano insisterò per almeno 7-8 giorni sulla penisola.

A cura di Susanna Picone

L'alta pressione dell’infuocato anticiclone nord-africano Caronte insisterà per almeno altri 7-8 giorni sull’Italia, per cui quella al via il 17 luglio sarà una settimana bollente per la penisola. Il caldo è infatti destinato ad aumentare nelle prossime ore.

Nella prossima settimana, in particolare, saranno giorni caldissimi quelli di martedì e mercoledì, quando al Centro-Sud e Isole in diverse località si toccheranno picchi di 40 gradi, con possibili punte fino a 48 gradi nelle zone interne della Sardegna.

Anche nella seconda parte della settimana il caldo resterà intenso, ma è previsto un leggero calo delle temperature. Quella che sta per iniziare sarà probabilmente una delle ondate di caldo più intense di questi ultimi anni.

Le previsioni meteo della settimana: caldo e possibili punte fino a 48 gradi

Fra oggi, domenica 15 luglio, e lunedì 16 secondo gli esperti del sito ilmeteo.it si registreranno temperature eccezionali che promettono di battere i record registrati negli anni passati. Martedì 18 luglio sarà un giorno bollente, col termometro che potrebbe anche raggiungere punte di 48 gradi nelle zone interne della Sardegna. Per lunedì 17 luglio a Roma si prevedono 41 gradi all'ombra e 43 gradi martedì 18, superiori al record di 40,7 gradi dell'estate 2022 e a quello di 40,5 gradi del 2002. A Foggia, Agrigento e Oristano attesi 44 gradi, 45 gradi a Siracusa, 39-40 a Firenze. Attese temperature superiori alle medie stagionali anche in città come Bologna, Pavia, Padova, Mantova, e delle regioni adriatiche.

Le temperature della prossima settimana giorno per giorno: lunedì attesi valori fino a 37-40 gradi di giorno su molte città e afa persistente. Martedì caldo in aumento, fino a 43 sul Lazio, 48 in Sardegna, 38-40 su molte città. Anche mercoledì si toccheranno facilmente i 40 gradi in molte regioni oltre la Sardegna. Giovedì e venerdì temperature in diminuzione al Centro-Nord, in locale aumento al Sud.

Martedì il giorno più caldo della settimana

Secondo Antonio Sanò, fondatore de ilmeteo.it, la temperature più alta in assoluto si prevede in Sardegna per martedì 18 luglio, con 48 gradi diurni nelle zone interne meridionali. L'anticiclone africano raggiungerà l’isola domenica 16 luglio, quando lambirà Toscana e Lazio e le temperature cominceranno a raggiungere 38 gradi in città come Firenze e Roma. Il termometro salirà sempre più fino a mercoledì 19 nel Centro-Sud, mentre al Nord comincerà a scendere di qualche grado.