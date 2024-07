video suggerito

Meteo e caldo torrido, le tendenze del climatologo Betti: "Per i prossimi 15 giorni oltre i 40 gradi" Temperature anche di 8 gradi oltre la media del periodo per l'Italia nei prossimi giorni a causa dell'alta pressione che si è stabilizzata sul Mediterraneo. Il climatologo Giulio Betti spiega che, secondo le tendenze dei principali modelli meteo, si prefigura una seconda parte di luglio con cielo terso e sole ma anche caldo asfissiante che non darà tregua.

A cura di Antonio Palma

L'Italia è nella morsa del caldo torrido, con temperature ben oltre la media del periodo e, secondo le tendenze dei principali modelli meteo, lo sarà ancora per almeno i prossimi 15 giorni. Sulla Penisola, dunque, avremo tempo sostanzialmente stabile e cielo sgombro da nuvole per le prossime due settimane a parte un rapido peggioramento in alcuni settori nel fine settimana. "Probabilmente per i prossimi 10-15 giorni, l'alta pressione sarà prevalente e avremo temperature ben al di sopra delle medie, in particolare al centro-sud" ha confermato anche Giulio Betti, Climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

Per il nostro Paese, dunque, si prefigura una seconda parte di luglio con cielo terso e sole ma anche caldo asfissiante che non darà tregua. L'unica eccezione una cella temporalesca che interesserà il centro Europa, sfiorando le zone alpine italiane nella prima parte del prossimo weekend. "Nella giornata di venerdì il transito di una saccatura atlantica porterà temporali, anche forti, sulla regione alpina. Particolarmente esposte Svizzera, Austria occidentale, Alpi bavaresi, Ticino, Savoia, Alpi lombarde, alto Adige e alta pianura lombardo-veneta" spiega Betti su sui canali social, aggiungendo che "Sul resto delle regioni settentrionali fenomeni più sporadici, relegati per lo più a nord del Po con temperature in lieve calo al Nord Ovest".

Al centro e al Sud, invece, gran caldo. Nel weekend attese "punte di 40-41 °C su Sicilia orientale, Puglia e Basilicata. Da domenica nuovo rinforzo anticiclonico con temperature ben oltre la norma su tutta Italia ed in particolar modo al centro-sud e sulla Valpadana centro-orientale". Una situazione meteo di caldo intenso che andrà avanti per molti giorni. "Davvero notevoli i valori termici previsti fino al 21 luglio dal modello ECMWF a 1500 metri (850 hPa) sul Sud Italia" scrive infatti Betti.

Prendendo ad esempio le città di Catania a Brindisi, il climatologo spiega che "Tutte le possibili evoluzioni sono allineate su valori dai 6 agli 8 °C al di sopra della media". "Le isoterme previste al suolo si tradurranno in temperature massime prossime o superiori ai 40 °C. Al Nord andrà meglio, anche se temperature si manterranno comunque quasi sempre al di sopra delle medie" sottolinea Betti.