video suggerito

Meteo, dopo le piogge torna il bel tempo: anticiclone africano con sole e caldo a inizio settimana Le previsioni meteo della settimana: l’anticiclone africano torna ad espandersi su tutta l’Italia, aprendo una fase di tempo più asciutto e stabile che potrebbe accompagnarci fino al ponte di Ognissanti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Meteo

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un weekend di forte maltempo in gran parte d’Italia – soprattutto in Liguria, Toscana, Piemonte e Sardegna – la nuova settimana sarà caratterizzata dall'arrivo dell'anticiclone africano che porterà bel tempo con sole e temperature miti.

Già oggi, lunedì 28 ottobre, sarà nel complesso una giornata stabile e soleggiata sull'Italia, con cieli poco o a tratti irregolarmente nuvolosi. Il maltempo abbandonerà anche le ultime aree colpite nei giorni scorsi, dalla Sardegna alle regioni del Nord-Ovest.

Da domani e per i prossimi giorni l'alta pressione si rafforzerà ulteriormente per cui dovremo avere giornate di bel tempo per gran parte della penisola. Dopo tante piogge anche violente, spazio quindi a un periodo stabile e anche caratterizzato da un aumento delle temperature, che potrebbero portarsi di diversi gradi oltre le medie climatiche di riferimento, in particolare al Centro-Nord.

Antonio Sanò, fondatore de ilmeteo.it, spiega però che l’alta pressione in questo periodo dell'anno significa anche assenza di venti e stasi atmosferica e questo favorirà il ritorno delle nebbie sulla Pianura Padana, che potrebbero rendere il cielo meno soleggiato, almeno per parte della giornata.

Ma per quanto durerà questa pausa dal maltempo, con sole e caldo prevalenti? È probabile, secondo Antonio Sanò, che questa situazione di staticità atmosferica ci accompagnerà fino ad Halloween e per il ponte di Ognissanti, con sole e temperature sopra le medie sulla penisola.

Poi, subito dopo l’inizio del nuovo mese – indicativamente tra il 4 e il 5 novembre, potrebbe arrivare il primo freddo della stagione.