Meteo, domani caldo con bollino rosso in 12 città e allerta maltempo gialla in Lombardia e Trentino: le previsioni Altra giornata di caldo intenso con ben 12 città da bollino rosso per il caldo mercoledì 31 luglio, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Al tempo stesso, la Protezione civile segnala una allerta meteo gialla per temporali in Lombardia e Trentino Alto Adige. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Farà ancora molto caldo, ma non mancheranno le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile nella giornata di domani. Saranno ben 12 le città da bollino rosso per il caldo per mercoledì 31 luglio: secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore, Viterbo, Roma, Torino, Rieti, Perugia, Milano, Latina, Frosinone, Firenze, Brescia, Bolzano, Bologna saranno da bollino rosso, cioè il livello di massima allerta.

Quelle da bollino arancione saranno invece 2, mentre tutte le altre restanti città italiane del monitoraggio saranno da bollino giallo. Su nessuno dei 27 comuni presi in considerazione dal bollettino il bollino sarà dunque verde.

Al Nord, invece, possibile maltempo con temporali. In particolare, il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in alcuni settori del Trentino Alto Adige e della Lombardia.

Dove farà più caldo domani: 12 città da bollino rosso

Il livello 3 – come si legge sul sito del ministero della Salute – indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 15 città domani: l'elenco

Sono Genova e Campobasso le due città contrassegnata dal bollino arancione per il caldo (livello 2 di rischio). Su tutte le altre città rimanenti il bollino invece sarà giallo. Quindi Ancona, Bari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona.

Maltempo, allerta gialla in due regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, mercoledì 31 luglio.

È allerta meteo gialla per rischio temporali nei seguenti settori della Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali; e del Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Le previsioni meteo di domani 31 luglio 2024

Anche nella giornata di domani, 31 luglio, l'anticiclone africano dominerà la scena, determinando condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, specialmente al Centro-Sud dove saranno ancora possibili picchi intorno ai 40 gradi accompagnati da assenza di precipitazioni.

Aumento dell’instabilità sulle Alpi e l’Appennino settentrionale con possibile sviluppo di rovesci e temporali, in estensione alla pianura piemontese; col passare delle ore fenomeni in attenuazione, a parte ancora qualche possibile precipitazione sulle Alpi orientali.