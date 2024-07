video suggerito

Meteo, caldo torrido oggi venerdì 19 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 17 città Venerdì 19 luglio il ministero della Salute segnala 17 città da bollino rosso per le ondate di calore. Bollino arancione per 4 città.

A cura di Susanna Picone

L'anticiclone africano sta raggiungendo il culmine di caldo in queste ore, con le temperature che schizzano oltre i 35-37°C al Centro-Sud e fino a 36°C al Nord. E per la giornata di oggi, venerdì 19 luglio, il ministero della Salute segnala ben 17 città da bollino rosso per le ondate di calore. Il livello 3/rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come anziani, bambini e persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Dove farà più caldo oggi, l’elenco delle città da bollino rosso

Sul sito del ministero della Salute, leggiamo che sono ben 17 le città oggi da bollino rosso. Si tratta di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona, Viterbo. Già noti anche i bollini per sabato 20 luglio: sarà allerta massima ad Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Venerdì 19 luglio 5 città da bollino arancione

Livello 2 per le ondate di calore oggi, venerdì 18 luglio, nelle seguenti città: Catania, Milano, Napoli, Torino, Venezia.

Weekend caldissimo e primi temporali: il meteo del weekend

Come si diceva, l’anticiclone africano sta raggiungendo il culmine di caldo in queste ore, ma nel corso del weekend oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l'afa. Qualcosa però sembra voler cambiare sulle regioni settentrionali: già oggi si noteranno le prime avvisaglie con temporali più presenti sulle Alpi e in Emilia, sabato avremo sole prevalente e ancora caldo intenso, poi da domenica l'aria più fresca sarà più incisiva andando a minare la stabilità dell'atmosfera su molte regioni del Nord-Italia.