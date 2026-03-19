Maltempo, allerta meteo gialla domani 20 marzo per rischio idraulico: le regioni colpite

Il maltempo si allontana lentamente dall'Italia lasciando ampi spazi per il sole su quasi tutto il paese ma nelle prossime ore non mancheranno ancora zone perturbate sulle regioni meridionali con qualche pioggia e isolati temporali sull'estremo sud. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 20 marzo 2026, una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico su due regioni: Basilicata e Puglia.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

A partire dalle prossime ore, infatti, l'allontanamento verso est del vortice ciclonico che ha interessato l'Italia con pioggia e temporali sul meridione, lascerà spazio al sole e a una giornata molto più stabile su gran parte del paese. Domani, venerdì 20 marzo, sarà dunque una giornata caratterizzata per lo più dal bel tempo ma su alcune zone dell'estremo Sud non mancheranno momentanei episodi di instabilità che andranno a colpire con isolati temporali alcune regioni già interessate dagli acquazzoni dei giorni scorsi. In base a queste previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha valutato una allerta meteo gialla per rischio idraulico su alcune zone di Basilicata e Puglia. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per domani:

Tempo più asciutto e soleggiato: le previsioni meteo

Per la giornata di domani, venerdì 20 marzo, le previsioni meteo indicano tempo prevalentemente soleggiato al nord e sulle regioni centrali tirreniche mentre qualche piovasco sarà possibile sui settori adriatici centrali al sud dove in qualche caso si assisterà anche a isolati temporali che dal pomeriggio interesseranno in particolare la Sicilia e la Calabria. Le temperature minime saranno in diminuzione su quasi tutto il paese mentre le massime aumenteranno in particolar modo al Sud.