Il maltempo arriva sull'Italia con piogge e temporali anche di una certa intensità. A partire da domani, giovedì 31 ottobre, e per tutti il ponte di Ognissanti, ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo e un drastico calo delle temperature, complice la massa d'aria fredda che dai paesi scandinavi sta scendendo verso il Mediterraneo. Ad essere colpite saranno prima di tutto le regioni centrali, dove nelle prossime ore sono attesi grandinate e nubifragi. Proprio per questo la Protezione civile ha deciso di diramare allerta gialla su questi territori, in cui la situazione è più difficile che altrove e non si escludono l’innalzamento dei corsi d’acqua, con conseguenti allagamenti e piccole frane.

Maltempo, domani allerta gialla in quattro regioni

La Protezione civile ha dunque diramato allerta gialla domani, giovedì 31 ottobre, in quattro regioni dell'Italia Centrale. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo e su parte della Toscana, in particolare quella vicino alla costa e nell'immediato entroterra. Al momento non si hanno notizie di Comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole, ma la situazione è in continuo aggiornamento. Sarà, dunque, una notte di Halloween bagnata in questi territori: sono attesi sempre per domani temporali, accompagnati anche da grandine e nubifragi, con pericolo di frane e allagamenti. Attenzione anche alle regioni del basso Tirreno in particolare la Campania e la Calabria, dove pure sono previste piogge ma non di intensità tale da comportare l'allerta. Il tempo sarà invece più asciutto invece al Nordest, sul basso adriatico e sulla Sicilia.

Maltempo, freddo e temporali ovunque nel ponte di Ognissanti

La situazione non è destinata a migliorare neppure nel weekend, che coincide con il Ponte di Ognissanti. Da venerdì 1 novembre un vortice di bassa pressione, in formazione a causa dell'afflusso d'aria fredda da nord-est, condizionerà negativamente il tempo soprattutto su Sardegna e Lazio, ma anche al Sud. Poi, tra sabato 2 e domenica 3 novembre, il meteo peggiorerà ulteriormente a causa di due perturbazioni in arrivo dal Nord Europa. Piogge sono attesa soprattutto a Nordovest e, a seguire, al Centro e al Sud. Si consiglia di monitorare i bollettini della Protezione civile per la diramazioni di eventuali allerte per maltempo.