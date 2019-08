Due persone sono state uccise a colpi di fucile la sera di Ferragosto. È accaduto a Ucria sui Nebrodi, nel Messinese, e le vittime sono Antonino e Fabrizio Contiguglia, zio e nipote rispettivamente di sessanta e trenta anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini sarebbero stati assassinati dopo una banale lite nata per un parcheggio conteso con un'altra persona. Nella sparatoria, avvenuta poco dopo le 21 del 15 agosto, è rimasto ferito anche un altro parente delle due vittime: l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Patti e sarebbe in gravi condizioni. Subito dopo la sparatoria è anche scoppiata una violentissima rissa tra persone vicine alle due vittime e all'omicida. Diversi abitanti in zona, quando hanno udito gli spari, si sono rifugiati all’interno delle loro case.

I carabinieri hanno rintracciato e fermato il presunto omicida barricato in casa – Sul luogo del delitto sono intervenuti i militari dell’Arma, che subito hanno avviato una caccia all’uomo e dopo alcune ore hanno fermato il presunto assassino che si era barricato in casa. Si tratterebbe di un uomo originario di Paternò, nel Catanese, che si è arreso una volta raggiunto dai carabinieri. Il sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Patti ha disposto il fermo dell'uomo. Il presunto omicida è stato quindi trasferito nel carcere di Gazzi a Messina. A condurre le indagini sono i Carabinieri di Patti, che hanno raccolto già alcune testimonianze sul luogo del delitto.