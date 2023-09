Messina, cade da un ponteggio e viene infilzato da un paletto: morto operaio Giuseppe Milici, un operaio edile di 56 anni, è deceduto mentre stava eseguendo dei lavori nella facciata di un edificio a Patti (Me). Dopo essere caduto da un ponteggio di un metro e mezzo d’altezza è rimasto infilzato da un paletto.

A cura di Davide Falcioni

Giuseppe Milici, un operaio edile di 56 anni, è morto mentre stava eseguendo dei lavori nella facciata di un edificio, tra le contrade Agliastri e Mustazzo, a Patti (Me), cadendo da un ponteggio di un metro e mezzo d'altezza. Nella caduta l'uomo è stato infilzato da un paletto in ferro ed è deceduto sul colpo. Sulla vicenda la procura di Patti ha aperto un'inchiesta; le indagini sono condotte dai carabinieri.

Al 31 luglio 559 morti sul lavoro in Italia

Si continua dunque a morire nei cantieri italiani. Nei primi sette mesi del 2023 sono 559 le vittime sul lavoro del nostro Paese, delle quali 430 in occasione di lavoro (+4,4% rispetto a luglio 2022) e 129 in itinere (-17,8% rispetto a luglio 2022). Ancora alla Lombardia va la maglia nera per il maggior numero di morti in occasione di lavoro (74). Seguono Veneto (40), Lazio (36), Campania e Piemonte (33), Emilia Romagna (31), Puglia (29), Sicilia (26), Toscana (21), Abruzzo (16), Marche (14), Umbria e Calabria (13), Friuli Venezia Giulia (12), Trentino Alto Adige e Liguria (11), Sardegna (10), Basilicata (5) e Valle d'Aosta e Molise (1). Nei primi sette mesi del 2023 è sempre il settore Trasporti e Magazzinaggio a registrare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 61. Ed è seguito dalle Costruzioni (58), dalle Attività Manifatturiere (51) e dal Commercio (32). È quanto emerge dall'ultima indagine dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering.

"Fatto il giro di boa del 2023, le proiezioni statistiche descrivono un panorama a dir poco sconfortante. Ed è avvilente constatare, per chi come noi si occupa da 14 anni di monitorare quotidianamente l'emergenza, – commenta Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre – come la situazione non accenni in alcun modo a migliorare. Anzi, come nel caso delle morti in occasione di lavoro, lo scenario diventa di mese in mese più critico con un incremento rispetto allo scorso anno del 4,4%".