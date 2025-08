Medico arrestato per pedopornografia, da 12 anni abusava di minori online: un prete era un suo complice

Un medico di 40 anni di Torino è stato arrestato perché sul suo pc custodiva diversi file di materiale pedopornografico. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torino è scattata dopo un'indagine della polizia durata due anni: dovrà ora difendersi dall'accusa di produzione di contenuti multimediali realizzati mediante sfruttamento di minori e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico scaricato in rete.

Gli accertamenti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, con la collaborazione del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, hanno svelato che il medico era attivo nelle comunità pedofile del dark web da 12 anni. Era presente con un pseudonimo ma è stato possibile risalire alla sua identità facendo scattare in un primo momento da parte dell'Autorità Giudiziaria di Roma, originariamente titolare dell'attività, un decreto di perquisizione locale, personale e informatica a carico del medico. Una volta che tutti i suoi dispositivi informatici era finiti sotto sequestro gli investigatori sono riusciti a risalire alle chat illecite sul web.

Ma c'è di più: il medico produceva anche materiale pedopornografico in chat con minorenni con i quali intratteneva rapporti ed incontri. Inoltre, nella vita fuori dal web dedicava il suo tempo libero facendo attività sportiva sempre a contatto con adolescenti e incontrava persone anche loro interessate allo scambio di materiale pedopornografico.

Il medico conosceva anche il sacerdote della provincia di Brescia, anche lui finito in arresto lo scorso maggio dopo un'indagine della polizia postale. Insieme avevano creato un gruppo a sfondo pedopornografico esclusivamente italiano. Ora i due dovranno chiarire tutto davanti al giudice.