Maxisbarco di migranti a Messina: a bordo del peschereccio 5 morti e 30 minori Maxisbarco di migranti a Messina. La Capitaneria di Porto ha soccorso 500 persone al largo della Libia. A bordo del peschereccio vi erano 5 morti e 30 minori non accompagnati. Presso il molo Norimberga sono sbarcate 179 persone.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due mezzi della Capitaneria di Porto sono approdati sul molo Norimberga di Messina dopo aver soccorso un peschereccio al largo della Libia. A bordo vi erano circa 500 migranti. A Messina ne sono sbarcati 179, oltre alle salme di 5 persone decedute in mare. Le cause della morte sono ancora da accertare. Gli altri migranti sono stati dirottati a Portopalo di Capo Passero, Catania e Crotone.

Alcuni dei superstiti sono stati recuperati direttamente dall'acqua. Sono almeno 30 i minori non accompagnati a bordo dell'imbarcazione soccorsa da Sea Watch. Tutti sono stati accolti dal personale della polizia e della Prefettura. In questo momento i soccorritori si stanno occupando delle loro condizioni di salute e di rifocillarli.

Secondo quanto reso noto nelle ultime ore, le salme rinvenute a bordo dell'imbarcazione sono di 5 uomini che non sono sopravvissuti al viaggio della speranza in mare. Nelle prossime ore sarà disposta degna sepoltura per tutti i cadaveri. Nella mattinata di oggi, invece, il questore Gabriella Ioppolo si è recato sul molo di Messina per incontrare i migranti.

foto dall’account Twitter di Sea Watch

A bordo del peschereccio vi era anche una donna incinta di 9 mesi e un paziente con gravi ustioni. I due sono stati affidati alle cure dei medici e sono costantemente monitorati. "Se non fossimo stati presenti – scrive su twitter Sea Watch – quale sarebbe stato il destino di queste persone?".

Altre 111 persone sono arrivate a Lampedusa. Si tratta del sedicesimo sbarco dalla mezzanotte sull'isola delle Pelagie. I migranti sono stati accolti presso l'hotspot della zona. Al momento la struttura per la prima accoglienza è in piena emergenza: sono 1.184 gli ospiti dopo la raffica di salvataggi effettuati la notte scorsa. Per ora non sarebbero previsti trasferimenti per provare ad alleggerire l'hotspot di Lampedusa che ha una capienza massima di 350 posti.

In aggiornamento