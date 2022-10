Maxi tamponamento tra tir sull’A4, la sua auto resta schiacciata: Chiara muore insieme al suo cagnolino È morta insieme al suo cagnolino nel maxi tamponamento avvenuto lunedì pomeriggio lungo l’Autostrada A4. Quattro i mezzi pesanti coinvolti oltre la vettura della 40enne Chiara Moressa.

A cura di Chiara Ammendola

Chiara Moressa e il suo cane (a sinistra), il luogo dell’incidente (a destra)

La sua auto è rimasta schiacciata tra due tir coinvolti in un maxi tamponamento lungo l'autostrada A4 e per lei non c'è stato nulla da fare, è morta così Chiara Moressa, 40enne residente a Brugine. Il drammatico incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18.30 all'altezza del chilometro 441, tra le uscite di Portogruaro e San Stino di Livenza: quattro i mezzi coinvolti oltre alla vettura guidata dalla vittima.

Sulla dinamica sta indagando la Polstrada di Venezia intervenuta sul posto dopo l'incidente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Insieme con il comandante della sottosezione di San Donà della Polstrada di Venezia, Donato Montanarella, sono giunti anche i vigili del fuoco oltre a due mezzi del 118: purtroppo però per Chiara Moressa non c'è stato nulla da fare e non è stat possibile fare altro che constatarne il decesso.

Chiara Moressa (Facebook)

Nell'incidente è morto anche il cagnolino della 40enne al quale la donna era molto affezionata. I soccorritori lo hanno trovato privo di vita sui sedili posteriori della vettura. Le cause del tamponamento sarebbero da ricercare nella velocità: l’auto guidata dalla 40enne è stata infatti tamponata e sospinta finendo sotto all’autoarticolato che viaggiava davanti a lei. L'autista del tir che l'ha tamponata è ora accusato di omicidio stradale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Portogruaro e Motta di Livenza, e l'elicottero in modalità notturna di Treviso emergenze, rientrato poi vuoto. Autovie Venete, ha predisposto la chiusura (per molte ore) e le deviazioni: uscita obbligatoria a Portogruaro e possibilità di raggiungere Venezia in A28 e A27.