Maxi tamponamento in A22 tra Chiusa e Bolzano Nord: 1 morto e almeno 7 feriti, traffico bloccato

Incidente sull’A22 tra Chiusa e Bolzano Nord: a seguito di un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante 1 persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite. Traffico in tilt e circolazione bloccata in entrambe le direzioni.

Traffico in tilt sull'A22 dove questa mattina si è verificato un maxi incidente che ha coinvolto più automobili. A quanto si apprende poco prima delle 9 nel tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante sarebbe rimasta coinvolta anche un'auto in direzione sud tra Chiusa e Bolzano Nord, all'altezza di Fiè allo Sciliar, sull'Autobrennero. Il bilancio al momento è di 1 morto e di almeno 7 feriti.

Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e due elisoccorsi. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Stando alle prime informazioni, a causare il tamponamento in serie è stato un mezzo in panne. La persona deceduta viaggiava su un'auto con targa austriaca e si tratterebbe di una donna, che era seduta sul sedile posteriore.

Due dei feriti sono in gravi condizioni e sono stati portati all'ospedale di Bolzano, altri quattro, che hanno riportato ferite più lievi, sono invece stati portati all'ospedale di Bressanone mentre un altro, anche lui non grave, all'ospedale di Vipiteno.

Il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni con code di 6 chilometri all'inizio di un weekend "caldo" per quanto riguarda le partenze per le vacanze.

In aggiornamento.