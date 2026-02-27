Attualità
video suggerito
video suggerito

Maxi scontro tra tir, auto e bus di linea: il pullman si ribalta e 5 passeggeri restano feriti

Nella provincia di Arezzo, lungo la strada provinciale 27, un autobus si è ribaltato ed è finito fuori strada. Paura tra gli otto passeggeri, in corso le operazioni di salvataggio.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Questa mattina all'alba i passeggeri di un autobus di linea hanno trascorso momenti di paura dopo essere rimasti bloccati all'interno del mezzo su cui viaggiavano a seguito di un grave incidente. Il bus sul quale si trovavano è finito fuori strada e si è ribaltato dopo lo scontro con un tir e un'auto lungo la strada provinciale 27, via di Arezzo, nel comune di Foiano della Chiana.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Arezzo, provenienti dal distaccamento di Cortona e dalla sede centrale, che prima hanno aperto un varco per accedere all'interno dell'autobus e successivamente immobilizzato ed estratto i feriti affidandoli poi alle cure del personale sanitario. Successivamente un'autogru ha rimesso il bus in carreggiata e recuperato così il mezzo.

Cinque degli otto passeggeri a bordo del bus sono rimasti feriti nell'impatto e non sono riusciti a scendere fino all'arrivo dei soccorsi. Nessuno è in gravi condizioni: due sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Arezzo e uno in codice minore. Altri due al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta, sempre in codice minore.

Leggi anche
Auto si scontra con un elefante di 5 tonnellate in Mozambico, ferito gravemente il 33enne Emanuele Cenni

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Al momento non risultano altri feriti né a bordo dell'auto coinvolta né del tir.

Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo
2026
Sanremo 2026, salta l'ospitata di Vincenzo Schettini dopo le polemiche
Ascolti terza serata: Sanremo recupera con oltre 9 milioni di spettatori
Attesa per la serata dei duetti e delle cover: alle 12 sarà annunciato l'ordine dei 30 big
Le pagelle e i voti alle canzoni della terza serata
I look della terza serata e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
Belén con Samurai Jay prima della serata cover: il ritardo sulla frase e il mistero sulla sua presenza
Tutti i look della terza serata di Sanremo 2026
FantaSanremo 2026, bonus e malus della terza serata
Chi vincerà Sanremo 2026 secondo Adriano Celentano: "È impossibile che non vada così"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views