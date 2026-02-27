Maxi scontro tra tir, auto e bus di linea: il pullman si ribalta e 5 passeggeri restano feriti

Nella provincia di Arezzo, lungo la strada provinciale 27, un autobus si è ribaltato ed è finito fuori strada. Paura tra gli otto passeggeri, in corso le operazioni di salvataggio.

Questa mattina all'alba i passeggeri di un autobus di linea hanno trascorso momenti di paura dopo essere rimasti bloccati all'interno del mezzo su cui viaggiavano a seguito di un grave incidente. Il bus sul quale si trovavano è finito fuori strada e si è ribaltato dopo lo scontro con un tir e un'auto lungo la strada provinciale 27, via di Arezzo, nel comune di Foiano della Chiana.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Arezzo, provenienti dal distaccamento di Cortona e dalla sede centrale, che prima hanno aperto un varco per accedere all'interno dell'autobus e successivamente immobilizzato ed estratto i feriti affidandoli poi alle cure del personale sanitario. Successivamente un'autogru ha rimesso il bus in carreggiata e recuperato così il mezzo.

Cinque degli otto passeggeri a bordo del bus sono rimasti feriti nell'impatto e non sono riusciti a scendere fino all'arrivo dei soccorsi. Nessuno è in gravi condizioni: due sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Arezzo e uno in codice minore. Altri due al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta, sempre in codice minore.

Leggi anche Auto si scontra con un elefante di 5 tonnellate in Mozambico, ferito gravemente il 33enne Emanuele Cenni

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Al momento non risultano altri feriti né a bordo dell'auto coinvolta né del tir.