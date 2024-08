Maxi richiamo di spinaci in busta dai supermercati per possibile presenza di infestanti tossici

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Diverse catene di supermercati tra cui Europsin, Conad, Selex, Aldi, Despar e Penny hanno annunciato l'immediato richiamo dagli scaffali dei propri punti vendita di diversi lotti di spinaci freschi confezionati per un possibile rischio chimico per i consumatori. Il maxi richiamo alimentare, rilanciato dal Sito del Ministro della Salute con vari avvisi, è stato disposto a causa della presunta presenza di infestanti tossici negli spinaci.

Gli spinaci interessati dal richiamo sono un prodotto fresco coltivato in Italia e venduto già lavato, confezionato per i vari supermercati dall'Azienda Agricola Ambruosi & Viscardi nel proprio stabilimento di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Le confezioni di Spinaci sono vendute nei banchi frigo in confezioni da 500 grammi ciascuna.

Come recitano gli avvisi di richiamato, datati 31 luglio ma pubblicati ieri sul portale del Ministero della salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, i lotti interessati son quelli con numero L 204, L 205, L 206, L 207, L 208, L 209, L 210, L 211, L 212 e date di scadenza fissate al : 28/07/2024, 29/07/2024, 30/07/2024, 31/07/2024, 1/08/2024, 2/08/2024, 3/08/2024, 4/08/2024, 5/08/2024 e 06/08/2024.

Eurospin ha annunciato che il ritiro interessata gli "Spinaci Foglia Verde";

Selex comunica che sono interessate dal richiamo le confezioni di "Spinacio natura vale" e "Natura chiama selex"

Conad comunica invece che son interessate le confezioni di "Spinacio Conad percorso qualità"

Despar comunica che sono interessate dal richiamo le confezioni di "Spinacio despar"

Aldi annuncia che sono interessate dal richiamo le confezioni di "Spinacio Aldi"

Penny comunica che sono interessate dal richiamo le confezioni "Spinacio Natura E’"

Altri richiami riguardano Spinaci Ambruosi & Viscardi, vendute in buste da 350 grammi, con il numero di lotto L 206 LINEA 1 e la data di scadenza 31/07/2024; Spinaci Selezione Qualità, in buste da 500 grammi, con il numero di lotto L 203 LINEA 1 e la data di scadenza 29/07/2024 (già passata al momento della pubblicazione del richiamo da parte del Ministero). Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presunta presenza di Madragora officinarum

Come sempre, i prodotti invenduti sono stati già richiamati dai supermercati ma per chi avesse già acquistato le confezioni di spinaci con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati, la raccomandazione è di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il Punto di Vendita d’acquisto dove sarà sostituito o rimborsato.