Positivi 59 pazienti (su 62) e 12 dipendenti (su 22): un maxi focolaio di Coronavirus è scoppiato in una Rsa di Alberobello, in Puglia, la Giovanni XXIII. Sono in totale 71 tra operatori sanitari e ospiti i positivi al Covid-19 all'interno dell'Rsa. Numero di contagi che ha spinto il sindaco, Michele Longo, a chiudere scuole e uffici comunali in "via preventiva e precauzionale" per tre giorni, fino al 16 ottobre. "La decisione è stata ponderata e condivisa con la Prefettura, la Asl di Bari, i medici curanti e le forze dell'ordine – ha detto il sindaco Longo -. Questo consentirà una più precisa e capillare attività di contact tracing da parte della Asl per evitare la diffusione del contagio e avere risultati certi e immediati". In questi giorni saranno anche sanificati i plessi qualora fosse necessario. Il sindaco ha concluso dicendo che al momento "è necessario salvaguardare la salute degli studenti, nonché di tutto il personale docente e non docente, le famiglie, gli anziani".

Contagi Rsa di Alberobello, Asl commissaria la struttura

Nel frattempo l'Asl ha valutato di commissariare la struttura. "Pur essendo una struttura a gestione privata, si è ritenuto necessario predisporre con urgenza, tramite la direzione del distretto socio sanitario 14 competente per il territorio, il supporto alla casa di riposo per assicurare continuità assistenziale ai degenti, anche in considerazione del fatto che tutto il personale dipendente della Fondazione è stato posto in isolamento fiduciario". L'Asl ha assunto dunque il coordinamento delle attività dei medici di Medicina generale responsabili dei propri assistiti ricoverati all'interno della struttura, che a loro volta potranno attivare le unità speciali di continuità assistenziale (USCA) presenti sul territorio. I medici saranno affiancati da un pool di personale sanitario della Asl. "Si sta valutando in queste ore anche l'ipotesi di dotare i medici di dispositivi di telemedicina per controllare e monitorare in maniera costante le condizioni di salute degli ospiti della casa di cura e valutare gli interventi medici", fa sapere l'Asl.

Balzo di contagi in Puglia: 315 casi Covid in 24 ore

Balzo dei contagi nelle ultime 24 ore in Puglia. Oggi mercoledì 14 ottobre sono stati registrati 315 casi positivi su 5.844 test. Due i decessi, uno in provincia di Bari e l'altro nel Foggiano. I nuovi contagi sono 169 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 55 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 37 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Il totale dei casi positivi in Puglia è di 10.164 e i casi attualmente positivi sono 4.229.