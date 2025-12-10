Maxi blitz contro i clan di mafia a Palermo, 50 arrestati: smantellato un vasto traffico di stupefacenti

Nella notte la polizia di Stato ha eseguito 50 arresti ad appartenenti a clan mafiosi e narcotrafficanti a Palermo: le indagini hanno svelato un vasto traffico di stupefacenti e i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.

Maxi operazione antimafia a Palermo. Nella notte la polizia di Stato ha eseguito 50 arresti ad appartenenti a clan mafiosi e narcotrafficanti. Dovranno difendersi dall'accusa di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Di questi 50 arrestati, 19 sono in carcere, 6 gli arresti domiciliari mentre per gli altri 25 è stato emesso un provvedimento di fermo.

Stando alle prime informazioni le indagini hanno svelato un vasto traffico di stupefacenti e i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città. Le intercettazioni degli investigatori hanno confermato ancora una volta il denaro nelle casse di Cosa Nostra: la liquidità ancora una volta è ottenuta tramite la vendita di droga e le estorsioni. Segno che i clan controllano ancora il territorio palermitano. Così si alimentano le famiglie mafiose.

Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista alle 10:30 nei locali della Squadra Mobile della Questura di Palermo. L'inchiesta è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, con a capo Maurizio De Lucia e ha visto impegnati oltre 350 agenti della Polizia di Stato.

Articolo in aggiornamento