Maturità 2022, oggi la seconda prova: latino al classico e matematica allo scientifico Al via la seconda prova scritta della Maturità 2022 dalle 08:30 con la traccia con le materie caratterizzanti, come il latino al classico e matematica allo scientifico.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Archiviata la prima prova d'italiano, che ha ufficialmente dato il via alla Maturità 2022, per gli studenti italiani è oggi il giorno della seconda prova scritta, quella d'indirizzo.

A partire dalle 08:30 di giovedì 23 giugno i ragazzi affronteranno la prova che quest'anno non è più decisa a livello ministeriale ma è stata realizzata dai singoli istituti sulla base delle effettive conoscenze maturate durante il percorso scolastico, come specificato proprio nell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione.

Solo le materie sono state scelte dal MI: si tratta, ad esempio, di latino per il liceo classico, matematica per il liceo scientifico.

La durata della seconda prova varia a seconda degli indirizzi e in genere va dalle 6 alle 8 ore ma ovviamente ci sono diverse eccezioni.

Sempre a seconda dell'indirizzo di studio gli studenti durante la seconda prova potranno utilizzare alcuni strumenti: per esempio il vocabolario di latino per il liceo classico, o le calcolatrici per il liceo scientifico. Le prove verranno corrette subito dopo la fine dai docenti delle commissioni che potranno attribuire massimo 10 punti, i quali andranno a sommarsi a quelli della prima prova, del colloquio orale e del credito scolastico per il voto finale.

Versione di latino al liceo classico per la Maturità 2022

La materia scelta dal Ministero dell'Istruzione per il liceo classico è il latino. I docenti titolari della materia hanno preparato tre tracce entro il 22 giugno sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 15 maggio di tutte le classi coinvolte. Oggi verrà sorteggiata la versione di cui gli studenti dovranno fare la traduzione.

Tra gli autori più scelti per la seconda prova di latino al classico c'è sicuramente Tacito, uscito nel 2019 con brano tratto di Historiae insieme con un brano tratto da "Vita di Galba" del greco Plutarco. Nel 2016 è stata la volta di Seneca con il brano "Il valore della filosofia" e nel 2015 di nuovo Tacito con "Gli ultimi giorni di Tiberio".

Il compito di matematica al liceo scientifico per la seconda prova

Anche in questo caso, le tracce verranno preparate dalle commissioni interne sulla base del documento del 15 maggio, cioè degli argomenti effettivamente svolti dalle classi. I docenti titolari di matematica devono preparare tre tracce entro il 22 giugno e tra tali proposte verrà sorteggiata oggi quella che verrà svolta.

Ci saranno due problemi e otto quesiti. Gli studenti in un massimo di 6 ore devono svolgere un problema e 4 quesiti.

Seconda prova maturità 2022, le tracce e le materie negli istituti tecnici

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, le materie caratterizzanti, decise dal Ministero e su cui i docenti sono stati chiamati a preparare le singole tracce, sono le seguenti:

amministrazione, finanza e marketing : economia aziendale

: economia aziendale relazioni internazionali per il marketing : economia aziendale e geo-politica

: economia aziendale e geo-politica meccanica, meccatronica ed energia : impianti energetici, disegno e progettazione

: impianti energetici, disegno e progettazione indirizzo turistico : discipline turistiche e aziendali

: discipline turistiche e aziendali trasporti e logistica : logistica

: logistica elettronica ed elettrotecnica : elettronica ed elettrotecnica

: elettronica ed elettrotecnica informatica e telecomunicazioni : informatica e sistemi e reti

: informatica e sistemi e reti agrario : trasformazione dei prodotti

: trasformazione dei prodotti moda : ideazione e progettazione prodotti

: ideazione e progettazione prodotti grafica e comunicazione: progettazione multimediale.

Come si svolge la seconda prova negli istituti professionali, le discipline

Le discipline della seconda prova della Maturità 2020 per gli istituti professionali sono le seguenti: