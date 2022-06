Maturità 2022, a che ora inizia la prima prova e cosa si può portare al tema di italiano Partirà domani, mercoledì 22 giugno, alle 08:30 la prima prova scritta della Maturità 2022: oltre 500mila studenti italiani si misureranno con il temuto tema d’italiano, di cui online impazza il tototracce. Ecco cosa si può portare e cosa no, dal vocabolario alle penne.

A cura di Ida Artiaco

Mancano poche ore all'inizio della prima prova della Maturità 2022. Alle 8.30 di domani, mercoledì 22 giugno, circa 500mila studenti italiani conosceranno le 7 tracce del temuto tema d'italiano, che torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Coronavirus. E mentre online impazza il totonomi degli autori dell'analisi del testo e le possibili tracce con le tematiche del testo argomentativo e del tema d'attualità, scelti dal Ministero dell'Istruzione, sale l'ansia per questo momento tanto atteso da ragazzi e docenti.

Alla prima prova sono ammessi sia il vocabolario di italiano sia quello bilingue nel caso in cui il candidato non sia di madrelingua italiana, oltre a penne e carta d'identità per le procedure di identificazione. Non è ammesso invece il vocabolario dei sinonimi e dei contrari. Solo raccomandata la mascherina, che non è più obbligatoria come specificato nella nota inviata dal Ministero alle scuole con le regole di sicurezza Covid per la Maturità 2022.

Per quanto riguarda la seconda prova, ammessi i vocabolari di lingua straniera, latino incluso, codice civile e formulari specifici a seconda degli indirizzi. Si possono portare le calcolatrici scientifiche.

Si ricordi che, al netto degli scrutini, sono iscritti agli Esami 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni, di cui, 92.828 degli istituti professionali; 167.718 degli istituti tecnici e 262.327 dei licei. Dopo la prima prova scritta, che si terrà domani, ci sarà la seconda prova, in programma giovedì 23 giugno, che quest'anno è diversa per ciascun indirizzo e che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studio. Ad esempio, lingua e cultura latina per il liceo classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per l’Istituto Tecnico – Settore economico, a indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”.

È previsto, poi, il colloquio orale, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). La commissione è composta da sei commissari interni e un Presidente esterno. La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25.