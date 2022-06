Massacrò di botte la moglie in mezzo alla strada: arrestato dopo 14 anni Un quarantaquattrenne colpevole di violenza contro la compagna, su cui pendeva già un mandato di cattura, è stato arrestato oggi dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aurisina, in Friuli Venezia Giulia.

A cura di Davide Falcioni

Sono trascorsi 14 anni, ma un quarantaquattrenne colpevole di violenza contro la compagna, su cui pendeva già un mandato di cattura, è stato arrestato oggi dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aurisina, in Friuli Venezia Giulia.

L’uomo, colpevole anche di rapina, deve scontare una pena a 4 anni e 7 mesi di reclusione. Nel 2008 aveva malmenato la moglie facendola finire in ospedale a causa delle percosse. Dopo aver scoperto un tradimento l’aveva trascinata per i capelli, ancora seminuda, fino in strada. Le aveva poi strappato il cellulare di mano per controllare i messaggi e dopo averle rubato anche 50 euro l’aveva abbandonata sul posto, lasciando il paese e andando a vivere all'estero.

Mentre stava provando a tornare in Italia tuttavia il 44enne, controllato dai militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, insieme alle pattuglie dei Carabinieri di Villa Opicina e di Basovizza – impegnati nell’ ispezione del retrovalico-, è stato arrestato e associato, dopo le formalità di rito, al carcere del Cornoeo di Trieste. Durante i controlli, infatti, è emerso che sull'uomo pendeva un mandato di cattura, in quanto deve scontare 4 anni e 7 mesi per rapina.