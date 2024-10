video suggerito

Massacrarò compagna e suocera a coltellate ad Arezzo: confermato ergastolo per Javad Hicham Il duplice omicidio era avvenuto nell'aprile dello scorso anno ad Arezzo. il 39enne di origine tunisina uccise la moglie e la suocera davanti al figlio di 16 anni e alla figlia di 2. Oggi è arrivata la sentenza di secondo grado.

A cura di Biagio Chiariello

La Corte d'appello di Firenze ha confermato l'ergastolo per Javad Hicham, il 39enne di origine tunisina che nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023 uccise la compagna Sara Ruschi e la suocera Brunetta Rinaldi, davanti al figlio di 16 anni e alla figlia di 2, all'interno della casa in cui la famiglia viveva, in via Benedetto Varchi ad Arezzo.

Gli avvocati dell'imputato avevano richiesto la riapertura dell'istruttoria per disporre una perizia psichiatrica sull'uomo. La richiesta è stata respinta poiché "non emerge da nessuna prova una psicopatologia o uno stato di grave disturbo neurologico". In definitiva, non ci sarebbe stato alcun "raptus omicidiario privo di una volontà consapevole".

"Le ho uccise io, le ho uccise io", queste sono le parole che Hicham aveva urlato alla vista delle Volanti la notte tra il 12 e il 13 aprile. Era stato il figlio maggiore della coppia, svegliato dalla colluttazione, a chiamare i soccorsi intorno all'una di notte.

Pochi minuti dopo, anche il tunisino chiamò il 112 dalla cabina telefonica di fronte all'abitazione. L'uomo, regolarmente presente in Italia, con piccoli precedenti per droga e disoccupato, aveva ammesso: "Ho commesso un reato enorme", e un minuto e mezzo dopo chiamò nuovamente per sollecitare i soccorsi. Aveva appena ucciso la compagna e la suocera con circa 20 coltellate.

Il datore di lavoro della donna, che lavorava in un hotel della città fino a poco prima di essere uccisa, aveva dichiarato all'Ansa di vederla "sempre tesa" e che "lui (Javad, ndr) aveva problemi con l'alcol".

La sentenza di primo grado era stata pronunciata il 2 dicembre 2023.