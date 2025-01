video suggerito

Marito e moglie trovati morti in casa nel Perugino: si indaga su ipotesi omicidio-suicidio Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella loro abitazione di Gualdo Tadino, a Gaifana (Perugia). Si tratterebbe di una coppia (marito e moglie) di giovane età: in casa è stata trovata una pistola. Si indaga su ipotesi di omicidio -suicidio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un'abitazione di Gualdo Tadino, a Gaifana (Perugia). Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una coppia di coniugi di giovane età. Si indaga per omicidio- suicidio, ma al momento tutte le ipotesi restano praticabili.

Nell'abitazione sarebbe stata trovata una pistola che l'uomo deteneva regolarmente. Stando alle prime informazioni, l'uomo, ex guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie di origini straniere con la pistola di ordinanza per poi togliersi la vita. I due si erano sposati a maggio e non avevano figli. Sul posto sono in corso i rilievi dei Ris ed è in arrivo il medico legale per i primi accertamenti coordinati dalla Procura di Perugia.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia. I militari stanno cercando di ricostruire la storia coniugale dei due che, secondo le prime indiscrezioni, avevano problemi da qualche tempo.

I due vivevano nella stessa casa nella quale sono stati ritrovati i corpi senza vita dopo le 10 di questa mattina, domenica 5 gennaio 2025. A trovare i cadaveri sarebbero stati i genitori dell'uomo, residenti in un'abitazione poco lontana da quella coppia.