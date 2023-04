Duplice omicidio a Verona, marito e moglie trovati morti in casa: si cerca il figlio Marito e moglie sono stati trovati morti in casa a Verona. I loro cadaveri sono stati scoperti nel tardo pomeriggio di oggi ma il decesso sarebbe avvenuto ieri sera. Gli inquirenti seguono la pista del duplice omicidio e sono sulle tracce del figlio.

A cura di Chiara Ammendola

Forse un duplice omicidio alla base della morte della coppia di anziani trovati in casa a Verona. Le vittime sono marito e moglie i cui cadaveri sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di oggi nel loro appartamento nel quartiere di Borgo Roma.

Dai primi riscontri il delitto risalirebbe a ieri sera, ma solo oggi è avvenuta la macabra scoperta. La coppia ha un figlio 55enne la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Sembra infatti che l'uomo al momento sia irrintracciabile. Stando a quanto si apprende sembra che i due siano stati uccisi a coltellate.

Le indagini sono affidate alle Polizia di Stato che è intervenuta con gli investigatori della Squadra mobile e i tecnici della Scientifica per una lunga serie di rilievi. Le indagini di vicinato non hanno consegnato elementi che possano far pensare a una lite tra i due, poi culminata in un omicidio-suicidio.

Inoltre in casa gli elementi raccolti dagli inquirenti farebbero ipotizzare la presenza di una terza persona. Al momento le indagini si stanno svolgendo nel più stretto riserbo, ma sembra che la Procura scaligera si sia concentrata sulla ricerca del figlio. Le ricerche dell'uomo per il momento non hanno dato esito e gli accertamenti sono tuttora in corso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO