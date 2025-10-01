Attualità
video suggerito
video suggerito

Mario Molinaro morto con tubo di gomma attorno al collo: il vicino resta in carcere ma non parla

Il gip di Messina ha convalidato il fermo e confermato il carcere per il 63enne accusato di avere ucciso Mario Molinaro, trovato morto all’alba dello scorso 27 settembre con un tubo di gomma da giardino stretto attorno al collo nella sua casa di Fondo Saccà.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagina di repertorio.
Immagina di repertorio.

Resta in carcere il vicino di Mario Molinaro, l'uomo trovato morto con un tubo di gomma stretto attorno al collo in casa a Messina. Il gip di Messina Eugenio Fiorentino infatti ha convalidato il fermo dell'uomo, il 63enne catanese Salvatore Gravagna, che è accusato di omicidio. L'indagato per ora rigetta le accuse e non parla. Durante l'interrogatorio di garanzia, infatti, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice su indicazione del suo legale.

Lo stesso avvocato si è opposto alla misura cautelare del carcere chiedendo un provvedimento meno pesante anche alla luce delle condizioni dell'uomo, affetto da una patologia psichiatrica e già in passato più volte ricoverato. Con una motivazione contenuta in un’ordinanza di 13 pagine, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta della difesa e confermato il carcere per il 63enne dopo averlo ascoltato nel penitenziario Messina-Gazzi dove è rinchiuso.

L'uomo in precedenza aveva confermato di essere stato l'ultimo a vedere in vita Mario Molinaro spiegando di aver trascorso la serata precedente al rinvenimento del corpo giocando a carte con la vittima, rientrando però a casa sua per cena. Del resto l'uomo spesso trascorreva le serate giocando a carte con la vitima. Per gli inquirenti, invece, proprio in quelle ore si sarebbe consumato il delitto. Gli investigatori infatti hanno evidenziato alcune incongruenze nel suo racconto che hanno fatto scattare l’allarme. Resta  però ancora tutto da chiarire il possibile movente.

Leggi anche
Mario Molinaro trovato morto con pompa in gomma avvolta al collo: non era suicidio, fermato un vicino

Una delle ipotesi è che il delitto potrebbe avere come sfondo un giro di piccoli prestiti maturato nelle casette di Fondo Saccà, un progetto di rigenerazione urbana e sociale avviato otto anni fa dove sorgeva una baraccopoli e destinato al recupero di soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia o soffrono di disturbi psichiatrici.

L’uomo accusato di avere ucciso  Mario Molinaro, trovato morto all’alba dello scorso 27 settembre, avrà la possibilità di nominare un proprio perito per partecipare all’autopsia disposta dalla magistratura per accertare le esatte cause della morte del pensionato e i tempi del decesso dell’uomo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
abbordaggio
della flotilla
Marina israeliana abborda le barche della Flotilla: attivisti arrestati, usati droni e idranti
Minacciati, diffamati e arrestati illegalmente. Eppure in grado di dare una lezione al mondo
Adriano Biondi
Flotilla, Scuderi (Avs) a Fanpage: "Meloni condanni chi compie genocidio, non chi porta aiuti"
Cosa succede ora agli attivisti italiani della Flotilla arrestati da Israele
Cosa dice la mozione del centrodestra su Gaza e perché potrebbe mettere in difficoltà le opposizioni
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla Roberta Covelli
Renzi dice che per aiutare i bambini di Gaza serve il piano di Trump e "non le regate"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views