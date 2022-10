Maria Cristina diventa mamma a 57 anni: “Perché negare una gioia a chi ha quest’età?” Maria Cristina Lecis e il marito, 67enne, hanno parlato della loro scelta di diventare genitori ad un’età sicuramente avanzata (con la fecondazione assistita”. “Un sogno diventato realtà. Faremo in modo di non far mancare nulla a nostra figlia”.

A cura di Biagio Chiariello

A Cagliari, una donna è diventata mamma all’età di 57 anni: Maria Cristina Lecis ha raccontato di come il suo sogno si è realizzato in un'intervista per "Pomeriggio Cinque", dove è intervenuta insieme al marito 67enne. La sua bambina è nata lo scorso 17 agosto nel reparto di Ostetricia dell’ospedale San Michele di Cagliari.

Un lieto evento al termine di un percorso che Maria Cristina ammette essere stato "molto difficile e faticoso": la 57enne ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita per riuscire a diventare mamma. Quello della Lecis è un caso estremamente raro, reso ancora più incredibile dalle costanti difficoltà incontrate dalla 57enne ogni volta che ha tentato di rimanere incinta: in particolare perché sette anni fa aveva subito un intervento per l’asportazione di diversi fibromi dall’utero.

Tutti i medici consultati sino a quel momento le avevano consigliato l’isterectomia – cioè l’asportazione radicale – per evitare problemi in futuro, soprattutto il rischio di tumori. Ma lei non aveva rinunciato al desiderio di diventare mamma.

E alla fine ha avuto ragione. La sua bimba pesava 2 chili e 930 grammi quando è nata lo scorso agosto, peraltro in ottime condizioni cliniche generali.

La neomamma è stata al centro delle polemiche per la sua scelta di diventare mamma ad una età così avanzata, ma sia lei che il marito hanno replicato che faranno in modo di non far mancare nulla alla figlia. “Perché negare una gioia del genere a chi, ormai, ha raggiunto questa età?”, si è chiesto il marito dagli studi Mediaset.