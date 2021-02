in foto: Il ministro della Difesa Guerini

È morto all'età di 50 anni il maresciallo dei bersaglieri, Sebastiano Greco, in servizio a Trapani e ricoverato da diversi giorni all'ospedale "Borsellino" di Marsala. Il militare stando a quanto si apprende è deceduto in seguito alle complicanze del contagio da Coronavirus così come spiegato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ne ha dato notizia nella giornata di ieri venerdì 5 febbraio.

Il maresciallo Sebastiano Greco era ricoverato all'ospedale di Marsala

Il primo maresciallo Sebastiano Greco aveva 50 anni ed era positivo al Coronavirus. Guerini è stato il primo a esprimere anche il proprio cordoglio per la scomparsa del bersagliere che prestava servizio presso il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani: "Cordoglio e vicinanza alla famiglia del primo maresciallo Sebastiano Greco, un sottufficiale dell'Esercito italiano che ha dedicato la sua vita al servizio delle Istituzioni e dei cittadini – ha scritto il ministro della Difesa in una nota – tutta la famiglia della Difesa si stringe attorno all'Esercito italiano che oggi piange la scomparsa di un servitore dello Stato".

Un grazie da parte di tutti i cittadini

"Un plauso a tutti gli uomini e donne delle Forze Armate per il loro servizio svolto all'estero nelle missioni internazionali nella lotta contro il terrorismo e in Italia, in particolar modo per il loro silenzioso impegno sul campo nella lotta alla pandemia", ha concluso il ministro che ha poi ringraziato personalmente e a nome di tutti i cittadini i militari dell'Esercito che anche in questo "momento così delicato per il Paese", svolgono il proprio lavoro.