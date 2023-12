Marco Carta derubato del portafogli in autogrill: segue le indagini dei carabinieri e trova il ladro La disavventura del vincitore di Sanremo 2009 iniziata a Bologna e conclusasi dalle parti di Fidenza. Le indagini dei carabinieri incastrano un 50enne incensurato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era a diretto a Bologna per lavoro e ha deciso di fare sosta in un autogrill nel Piacentino. Qui la brutta sorpresa: qualcuno gli ha rubato il borsello. Una spiacevole disavventura quella che ha vissuto il cantante Marco Carta, conclusasi con un lieto fine.

Nel borsello dell’artista sardo, vincitore del Festival di Sanremo nel 2009, era custodito anche il cellulare. Così Carta ha ricevuto un feedback relativo alla posizione del dispositivo, localizzato a Fidenza, dalle parti di San Michele di Campagna.

Dopo la segnalazione, intuendo che i malviventi potevano essersi recati nella zona del Fidenza Village per confondersi tra la gente e disfarsi delle prove del furto commesso, i carabinieri hanno invitato il cantante in caserma e inviato una pattuglia nell’area interessata.

Marco Carta ha poi formalizzato la denuncia: mancavano documenti e altri oggetti personali ai quali era particolarmente legato. I militari dell'Arma, con il supporto del personale della sicurezza della zona commerciale, sono riusciti a trovare all’interno di un cassonetto della spazzatura, parte di quanto sottratto e si sono attivati per individuare eventuali sospetti analizzando le registrazioni delle telecamere.

Anche grazie alle banche dati anagrafiche e fotografiche, sono risaliti al presunto autore del reato: un uomo di circa 50 anni, incensurato, del milanese, che viaggiava a bordo di un furgoncino intestato alla propria ditta e che, dopo il furto, aveva regolarmente proseguito indisturbato i suoi giri di lavoro.

Partiti in direzione di Legnano, con l’artista e il suo manager al seguito, i carabinieri di Fidenza hanno localizzato il sospettato: l'uomo era già a casa proprio. Non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità.