Manuela Murgia, a dicembre l’incidente probatorio: “Vogliamo scoprire a chi appartengono i Dna sul suo corpo”

A Fanpage.it parla l’avvocata Giulia Lai, la legale che segue la famiglia di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel febbraio 1995 a Cagliari. “Siamo in attesa. Il prossimo 11 dicembre è fissata l’udienza durante la quale i Ris esporranno i risultati degli accertamenti. Anche se potrebbe esserci un rinvio, visto che si tratta di accertamenti molto lunghi”, ha spiegato.

Manuela Murgia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Manuela Murgia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Siamo in attesa. Il prossimo 11 dicembre è fissata l'udienza durante la quale i Ris esporranno i risultati dei loro accertamenti. Anche se è probabile che ci sia un rinvio perché si tratta di accertamenti molto lunghi. Siamo semplicemente in attesa".

A parlare a Fanpage.it e a fare un punto sulle indagini per la morte di Manuela Murgia è l'avvocata Giulia Lai, la legale che insieme ai colleghi Bachisio Mele e Maria F. Marras difende la famiglia della 16enne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari.

Il caso era stato archiviato più volte come suicidio, ma a marzo 2024 la Procura di Cagliari ha deciso di riaprire le indagini. E a distanza di 30 anni l'ex fidanzato della giovane, Enrico Astero, oggi 54enne, è stato indagato per omicidio.

La nuova ipotesi, sostenuta dai familiari che non hanno mai creduto al gesto volontario e basata sulla nuova relazione medico legale di cui si è occupato il professor Roberto Demontis, è che la ragazza sia stata violentata e successivamente investita volontariamente.

Nel mese di luglio sono state effettuate dai Ris nuove analisi che hanno rivelato la presenza di tracce di sangue e residui biologici sui vestiti di Manuela e i successivi esami hanno rilevato la presenza di Dna maschile su diversi indumenti.

In tutto sono stati prelevati circa 80 campioni e in una parte consistente di essi è stato isolato materiale genetico attribuibile a un uomo. "È stata trovata solo parte di Dna e adesso necessita di amplificazione per fare le comparazioni. – ci spiega l'avvocata – E questo richiede molto tempo".

Il Dna verrà successivamente comparato con quello dell'unico indagato e i risultati saranno esposti durante l'udienza dell'incidente probatorio dell'11 dicembre. Chiediamo a Lai cosa accadrebbe se il materiale genetico trovato sul corpo non dovesse risultare compatibile con quello di Astero.

"Quello che stiamo cercando di capire è a chi appartengono i Dna trovati sul corpo di Manuela. Ovviamente, nel caso dell'indagato la situazione è più semplice, perché basta prelevare il suo materiale genetico e fare i confronti. Ma se dovessero trovare Dna di ignoti, si procederà alla richiesta di indagare per capire a chi appartiene questo Dna", spiega.

"La famigli di Manuela è fiduciosa, anche perché tutta la visibilità mediatica sul caso ha sensibilizzato le persone e molti hanno cominciato a parlare. – ha aggiunto ancora la legale – Le indagini, oltre agli accertamenti tecnici, stanno andando avanti".

"Loro sono in attesa e lei può immaginare come possano stare. – conclude – Ma, in fondo, hanno aspettato 30 anni, sempre con l'obiettivo non di trovare un colpevole, ma di capire cosa sia successo durante la scomparsa di Manuela e prima della sua morte".